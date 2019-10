Una exposició repassa la història del GEiEG en l'any del seu centenari

El GEiEG inaugura dijous (19.00) a la Casa de Cultura una exposició que repassa la seva història en plena celebració del centenari. La mostra, que té com a comissària Rosa Maria Gil, es podrà visitar fins al 23 de novembre, de dimarts a divendres entre les 11 del matí i les 8 del vespre, i els dissabtes fins a les 6 de la tarda. El recorregut es divideix en dues parts. A la primera sala s'aprofundeix sobre la història del club, com va néixer, quina ha sigut la seva funció social, l'evolució que ha tingut i una relació de tots els seus presidents. A la segona s'entra de ple en la part esportiva, amb un exhaustiu repàs de totes les seccions que ha tingut i té el club.

El GEiEG el van fundar el 1919 «un grup de joves gironins inquiets» que es van reunir «en unes golfes de la plaça Independència per donar forma a un projecte que els permetés compartir estones d'oci cultural i excursions per l'entorn», explica Rosa Maria Gil en un breu text publicat al programa de la mostra, titulada Ser del GEiEG. Una història de futur. Poc després també es van obrir a la pràctica esportiva: «Naixia així el Grup Excursionista i Esportiu Gironí i aquesta exposició ens mostra el camí recorregut per arribar fins avui», afegeix la comissària. Josep Torra Mercadal en fou el primer president.

Els visitants tindran l'oportunitat de redescobrir molt material fotogràfic sobre la història del club però també material històric que han usat les diferents seccions, com estics, botxes, esquís o pilotes de diferents èpoques. A més es complementa el recorregut amb projeccions audiovisuals. Actualment el GEiEG té 23 seccions i té com a president Francesc Cayuela.



Activitats diverses

La inauguració de l'exposició és el tret de sortida de les múltiples activitats que el GEiEG té previst organitzar en els propers mesos en motiu d'aquesta efemèride. Així el dijous 17 d'octubre hi ha programats una visita i taller infantil a la mateixa sala d'exposicions de la Casa de Cultura (17.30), i el 6 de novembre Joaquim Nadal pronunciarà la conferència El GEiEG i la ciutat a l'Auditori Josep Viader (19.00). D'altres activitats seran la taula rodona La memòria viva del GEiEG, amb Josep Maria Pinsach, exgerent, i Josep Maria Figueras i Joan Escuder, expresidents del club, el 20 de novembre (19.00) a l'Auditori Viader. El 23 de novembre, últim dia de la mostra, s'hi podrà fer una visita guiada amb la comissària Rosa Maria Gil. L'exposició obrirà per Fires el 27 i 29 d'octubre i l'1 i 3 de novembre.