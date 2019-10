Machín: «Hi ha temps suficient per revertir aquesta situació»

L'entrenador Pablo Machín ha afirmat aquest matí en la seva presentació com a nou tècnic de l'Espanyol fins a 2021, al RCDE Stadium, que "hi ha temps suficient per revertir aquesta situació", encara que ha recordat que surt amb un "handicap" per la penúltima posició que ocupa l'equip.

El nou responsable de la banqueta busca un bloc "equilibrat" i que sàpiga "dominar totes les facetes del joc". A més, Machín ha comentat que pot adaptar el seu sistema habitual (3-5-2) als jugadors que té. "Com més a prop de l'àrea contrària estiguem millor perquè així les ocasions, d'una manera o altra, arribaran", va dir.

Machín s'ha mostrat convençut que aviat es veuran els resultats a nivell de treball i actitud. "El temps no serà una excusa, tenim jornades suficients", ha insistit. "Si som molt negatius tindrem dificultats per aixecar la moral, però procuro treure el costat positiu de les coses", ha postil·lat.

Realitzar un diagnòstic de l'equip és una de les prioritats del nou tècnic de l'Espanyol. "Si el bloc està en aquesta situació és perquè hi ha coses que s'han fet malament, però també algunes s'hauran fet bé. Hem de detectar-les. Una vegada que els resultats arribin, l'ànim de tot el món anirà cap amunt", ha reflexionat.

Qüestionat per les prioritats de l'equip, el tècnic ha assenyalat que el principal és "conèixer" a tots els jugadors. "Tenen qualitat, ho han demostrat abans. La tasca de l'entrenador és treure el màxim rendiment als vímets que tenim. No tinc una vareta màgica, els protagonistes són els futbolistes", va afirmar.

Machín ja té experiència en el Sevilla a gestionar una plantilla per a tres tornejos, cosa que li servirà a l'Espanyol: "Ara m'he de posar al dia a veure com veig els jugadors ia partir d'aquí prendre decisions. Les competicions són molt llargues i espero que les baixades es notin el menys possible".