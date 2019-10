Cros El circuit que «enganxa» els futurs grans atletes gironins

Camí dels 36 anys, a punt d'encarar la que serà la seva última temporada com a atleta professional i amb els Jocs Olímpics de Tòquio com a darrer i gran objectiu, el lloretenc Àngel Mullera no es va voler perdre ahir al matí la presentació del tradicional Circuit Gironí de Cros que organitza des de fa molts anys el Consell Esportiu de la Selva. «Jo vaig començar en l'atletisme amb 12 anys i vaig començar corrent el Circuit Gironí, jo feia futbol però un any vaig disputar totes les proves del circuit i aquí em vaig enganxar; els dos primers anys encara ho compaginava amb el futbol però després ja em vaig decantar per l'atletisme perquè em vaig enganxar a través del cros per l'ambient que hi havia en el Circuit Gironí, pels amics que vaig fer-hi aquells anys...», detallava ahir Mullera, que, amb tres participacions en Campionats del Món absoluts i els Jocs de Londres en el seu currículum, és un dels molts dels grans exemples gironins que situen el Circuit Gironí de Cros com una part fonamental del seu bagatge atlètic igual que els ara mundialistes a Doha, Esther Guerrero i Adel Mechaal, o Josep Lluís Blanco, Jonathan Romeo, Marina Guerrero...

«El cros és una gran font de valors positius per als més joves, una manera d'entrar en l'esport i de rebre aprenentatges com l'esforç i el compromís, només cal veure com les diferents escoles i instituts aprofiten les proves del Circuit Gironí que es fan al seu municipi per mobilitzar una gran quantitat de participants», destacava en la presentació d'ahir a Girona el delegat Territorial d'Esports, Pep Pujols, que volia posar de manifest que, més enllà de pretemporada abans de la pista per als que ja es dediquen a l'atletisme, el Circuit Gironí continua sent una gran porta d'entrada de nens i nenes que, amb escoles, clubs o per lliure, ho van provar en qualsevol de les 10 cites d'un campionat estructurat amb moltes categories. «La gent s'atreveix més a començar en el cros que a la pista, perquè camps de futbol n'hi ha a tot arreu però pistes d'atlestisme només cinc a tot Girona, i encara que hagi disminuït una mica de quan jo vaig començar, sí que encara hi ha molts nens i estem en un bon nivell», explicava Mullera que, gairebé dues dècades i mitja més tard del seu primer contacte amb el Circuit Gironí de Cros, encara té pensat «fer-ne un parell aquest any, el de Calonge segur i segurament un altre» dins d'una programació amb un hivern amb molt de volum abans de centrar-se en la pista i buscar la classificació olímpica per córrer els 3.000 metres obstacles a Tòquio.

El Circuit Gironí de Cros 2019/20 constarà de 10 proves amb el tret de sortida el 27 d'octubre a Olot. Després arribaran Santa Coloma de Farners, el cros més antic i que el 3 de novembre es disputarà per quaranta-sisena vegada; Sant Hilari Sacalm (10 de novembre); Girona (17 de novembre); Riudellots de la Selva (24 de novembre); Salt (1 de desembre); Banyoles (15 de desembre), que serà el Campionat Gironí; Calonge (22 de desembre), en el Campionat de Catalunya de Cros Curt; Vidreres (11 de gener); i Caldes de Malavella (19 de gener) que serà el Campionat català de relleus mixtos.