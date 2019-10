L'Uni recupera Coulibaly per visitar el Guipúscoa en un nou partit lluny de Fontajau

Tercera jornada de Lliga i tercer partit de l'Spar Citylift Girona lluny de Fontajau. Després de les clares victòries contra el València en l'Open Day de Saragossa i de dissabte a Zamora, l'Uni juga avui la pista del Guipúscoa, a dos quarts de vuit del vespre, en la primera cita de la temporada on Èric Surís podrà comptar amb nou jugadores després que Brittney Sykes ja debutés contra el Zamarat i Mima Coulibaly hagi deixat enrere els problemes estomacals que li varen impedir desplaçar-se a terres castellanes. «Estem molt contents de les prestacions que ha donat l'equip fins ara, competint molt bé en els quatre partits que hem jugat, comptant Lliga Catalana i Supercopa, i volem seguir així però la realitat és que amb l'exigència del calendari, dimecres de la setmana vinent juguem a Istanbul i entremig tenim un partit contra el Lugo, fa que no ens haguem de plantejar res més enllà del proper partit que tenim cada cop al davant», explicava ahir, abans de marxar cap a Sant Sebastià, el segon entrenador de l'Uni, David Muñoz, que va confirmar que «Coulibaly s'ha entrenat amb normalitat». Així, les ja conegudes baixes de Núria Martínez i Sonja Petrovic seran les dues úniques absències de l'Uni aquest vespre.

Al davant, un Guipúscoa que, segurament de manera inesperada, ha perdut en les dues primeres jornades de Lliga -contra Zamarat en l'Open Day (66-76) i a Càceres (59-55)- tot i comptar amb una plantilla competitiva amb jugadores com Ariel Edwards, Mehryn Kraker, Toch Sarr o la veterana Laura García, que ha tornat a la lliga després d'unes temporades al bàsquet francès. «La realitat de la seva plantilla no és per haver perdut dos partits, segur que acabarà estant a la part alta de la Lliga i només cal recordar una dada prou reveladora: en els últims tres o quatre anys només hem guanyat un cop en totes les vegades que hem jugat a la pista del Guipúscoa», apuntava David Muñoz sobre un rival que té un cinc inicial potent més enllà de l'evident diferència de plantilla i possibilitats de rotació respecte a les possibilitats de l'Uni: «Té Toch Saar, que és una cinc que pot pujar la pilota; Edwards, que la temporada va ser de les màximes anotadores de la Lliga; Mehryn Kraker, que era una de les jugadores més destacades del Cadí... Tenen moltes peces a defensar i haurem de donar la nostra millor versió en defensa com, de fet, ja ho estem fent en aquest principi de temporada».