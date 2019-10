La Tramun reunirà diumenge més de 600 ciclistes

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau; el director de La Tramun, Francesc Ferragutcasas, i el responsable del circuit, Fidel Freixes, han presentat aquest migdia la 21a edició de la cursa de ciclisme de muntanya La Tramun, que tindrà lloc aquest diumenge, dia 13 d'octubre.La prova formarà part de les UCI Marathon Series, està integrada a la Copa Catalana de Marató i aplegarà més de 600 esportistes.

"La Tramun és una de les millors curses del món, no només pel territori sinó també per l'organització, amb feina ben feta i una coordinació pública i privada excel·lent", ha assenyalat la regidora Eva Palau. Una de les característiques que denota la transcendència de la cursa és la participació d'especialistes de ciclisme de tot el món. Concretament, enguany correran més de 30 noies competidores amb títols al seu palmarès i ciclistes destacats com com el campió de bike marathon Sebastien Carabin o el campió d'Europa 2018 i bronze en el Campionat del Món de bike marathon Alexey Medvedev.

El recorregut de La Tramun començarà a Sant Esteve d'en Bas i arribarà a Girona –concretament al Pavelló de Fontajau- després de 72 quilòmetres, 2.200 metres de desnivell positiu i 2.500 metres de desnivell negatiu. Les inscripcions per participar a la prova tancaran aquesta nit, a les 23.59 h.