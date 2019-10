«Cada cop hi ha més sensibilitat per protegir els mars i oceans»

Exnedador d'elit amb participacions als Jocs Olímpics de Seül 88, i campionats mundials i europeus de piscina, també és un apassionat de les aigües obertes (ha guanyat 10 cops, per exemple, la Copa Nadal). Des del 2009 organitza amb dos amics més la travessia entre Calella i Llafranc. Aquesta edició d'una de les competicions en aigües obertes de referència a Catalunya es disputa demà, reunint uns 1.500 nedadors, i estarà centrada en la protecció dels oceans. A banda de les proves esportives, comptarà amb activitats de sensibilització –com una recollida de residus a la platja i al mar– liderades per l'empresa de begudes Ocean52, que col·labora amb els organitzadors, Radikal Swim.

Què és Radikal Swim?

Som un grup d'exnedadors de competició. En Sergi (Roure) va ser olímpic el 1992, jo ho vaig ser el 1988, i l'Àlex Amorós era jugador de waterpolo del CN Catalunya. Els tres estiuegem a Llafranc i Calella i fem sortides per nedar, i molta gent ens proposava que organitzéssim una travessia. Finalment el 2009 ens hi vam engrescar, i vam proposar unir Calella i Llafranc. Vam tenir un centenar de participants i vam col·laborar amb el CV Calella i el CA Palafrugell. Veient la bona resposta, i amb ganes de fer una prova més professional en edicions següents, vam crear Radikal Swim. Des del primer moment l'Ajuntament va estar al nostre costat i també la Diputació i el Patronat de Turisme. Primer vam ser una associació sense ànim de lucre i, més tard, un club esportiu amb seu a Barcelona.

Per què han canviat el nom a la prova (abans era Radikal MarBrava?

Hem trobat un partner amb els nostres mateixos valors. Ocean 52 és una empresa de nova creació que fabrica aigua embotellada que treuen del sud d'Argentina. El 52% dels beneficis els reinverteixen en la protecció de mars i oceans. Ens costava donar el nom de la prova a algú, però amb ells ho hem fet perquè tenim els mateixos valors. Hem fet canvi radical i ara farem una prova molt més sotenible, sense plàstics ni embassos. Ells fan servir alumini i vidre, reciclables al 100%. Hem introduït embarcacions elèctriques pel seguiment de la prova i hem tret del tot el plàstic d'un sol ús. A nosaltres ens encanta el mar i la veritat és que cada cop està pitjor.

Quants nedadors reuniran a Calella?

Prop de 1.500. Hem donat la volta a les proves. Dissabte farem les travessies de 7 km entre Calella i Llafranc, la de 3,5 entre les illes Formigues i Llafranc, i la d'1,5. Hi haurà, a més, activitats diverses com contacontes i un concert. Per diumenge quedarà la Radikal Kids i els relleus 4x800. No volem una travessia massificada, al contrari, volem mantenir la qualitat i sosteniblitat. Sí que és veritat que hem aconseguit organitzar un cap de setmana molt atractiu per als nedadors.

Què té d'especial la prova?

D'entrada, que hi venen a competir nedadors de primer ordre. Vindrà Pol Gil, Alberto Martínez, Guillem Pujol ha caigut perquè està a la Copa del món, però tindrem gent bona. Hi haurà nedadors de fins a 14 nacionalitats diferents. En l'àmbit popular també és molt atractiva i atrau gent de tots els nivells. No és nedar i ja està, és un cap de setmana d'activitats aquàtiques, xerrades de nutrició, concerts, activitats per als nens... la data és complicada per la meterologia, el 2010 una llevantada ens va fer suspendre la segona edició, però en ple estiu no es podria fer. D'aquesta manera també allarguem la temporada hotelera de Calella i Llafranc.

Hi ha cada cop més consciència de protegir el medi?

Sí, tant els nedadors com en la societat en general. Jo no paro de nedar i veig com està el fons marí. Per això fem sortides recollint llaunes, papers, plàstics, cada vegada està pitjor, i la gent ha acabat agafant consciència per protegir mars i oceans.