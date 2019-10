Hester i una excel·lent defensa justifiquen el bon inici del Bàsquet Girona

Quatre partits, quatre victòries. Així de fàcil explicar-ho, però no pas tant aconseguir-ho. El Bàsquet Girona ha començat el curs ben embalat, decidit a no repetir els errors de l'any passat i disposat a lluitar per l'ascens, objectiu que té el club entre cella i cella. Després de les primeres jornades, és dels pocs equips de la categoria que encara no coneix la derrota. S'ha desempallegat de l'Hestia Menorca, Jafep La Roda, Benicarló i Barça B. Un primer pas d'una temporada que es preveu que serà llarga, sobretot si s'acaba classificant per la promoció per pujar a LEB Or. De moment, prou mèrit té el que estan aconseguint els d'Àlex Formento. Són un dels tres conjunts dels 24 que formen els dos grups de la categoria que estan invictes. Un balanç de 4-0, a part del Bàsquet Girona, només l'han aconseguit el Múrcia i el Juaristi, aquest últim del grup oest.

Una de les claus de la bona inèrcia dels gironins s'explica per l'excel·lent rendiment en defensa que fins ara han ofert. Són 247 punts encaixats. Fins ara, cap rival n'hi ha fet més de 65. Això el converteix en el conjunt que menys punts rep de tota la LEB Plata. Només s'hi acosta el Juaristi, amb 254. Més amunt ja hi trobem l'Hestia Menorca (282), Zormotza (282) i Estela (285).

Tan important és no encaixar com també anotar. No és que el Bàsquet Girona sigui una potència ofensiva, perquè hi ha rivals que, en aquest aspecte, milloren les xifres dels de Formento. Però és aquí on apareix la figura d'Antonio Hester, un dels jugadors diferencials de la categoria. L'aler pivot de Miami, un dels fitxatges d'aquest últim estiu, compta amb 67 punts després de les quatre primeres jornades de la lliga regular. Això vol dir que presenta una mitjana de 16,75 punts per partit. És el setè màxim anotador de la categoria. El rànquing l'encapçala Eddy Polanco. El dominicà de l'Albacete signa 22,25 punts per duel. Ara bé, Hester no només dona punts, sinó que també col·lecciona rebots. En suma 39, pels 38 del seu company Gerard Sevillano. Són la segona i tercera millor marca de tota la LEB Plata. Bastant lluny, això sí, dels 58 rebots capturats per Bruno Diatta (CB Marbella).