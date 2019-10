L'empremta de ser del GEiEG

Fotografies històriques, material esportiu d'altres èpoques, trofeus de tota mena i muntatges audiovisuals conformen el menú que ha preparat el GEiEG en l'exposició que repassa els seus 100 anys d'història i que es va inaugurar ahir a la Casa de Cultura de Girona. No hi va faltar ningú, al costat del president, Francesc Cayuela. Hi eren els dos únics expresidents vius, Josep Maria Figueras i Joan Escuder, i també familiars d'antics dirigents com Lluís Bachs, Carles Iglesias i Joaquim Vila. «L'exposició és molt important per a nosaltres perquè explica allò que hem sigut però també ens projecta al futur. No només volem transmetre allò que hem sigut, sinó que volem explicar que tenim un gran projecte per davant. El GEiEG és Girona i serà el que vulguin els gironins», afirmava Cayuela al final de l'acte d'inauguració, que va reunir més d'un centenar de persones i que va anar precedit d'una cercavila.

Durant més d'un any i mig la comissària de la mostra, Rosa Maria Gil Tort, ha treballat en el muntatge, recopilant i cercant material, amb l'estreta col·laboració de Narcís Caula i Albert Gispert «que ens han permès trobar veritables peces de museu». La idea que es va voler transmetre és que «Girona és el GEiEG i el GEiEG és Girona», que entitat i ciutat no s'entenen sense anar plegades. «Som un element més de la identitat gironina i un referent a tot Catalunya», va assegurar el president en el parlament.

Segurament poc es podien imaginar aquells joves gironins inquiets per l'excursionisme i l'oci cultural que van fundar el grup en unes golfes de la plaça Independència, en què s'hauria convertit aquella llavor cent anys després. Perquè els números del GEiEG són majúsculs: 2.500 esportistes federats, 3 centres esportius a Girona (Palau, Sant Ponç i Sant Narcís), i un total de 265 metres quadrats d'àrees esportives.

«El futur passa per dissenyar entre tots el GEiEG del futur i adaptar-nos a les noves necessitats. Haurem de replantejar el model de club a mig termini, però no només nosaltres, sinó tots els que ens dediquem a l'esport amateur i de base i vivim dels nostres socis», va afegir un Francesc Cayuela, que va agrair les facilitats que els havien posat des de la Casa de Cultura. Ser del GEiEG. Una història de futur es podrà visitar fins al 23 de novembre. La mostra ocupa dues sales de la Casa de Cultura. A la primera s'aprofundeix sobre la història del club, com va néixer, quina ha sigut la seva funció social, l'evolució que ha tingut i una relació de tots els seus presidents. A la segona s'entra de ple en la part esportiva, amb un exhaustiu repàs de totes les seccions que ha tingut i té el club (ara per ara, 23).

A partir d'ara s'aniran multiplicant els actes per commemorar el centenari. Així, el dijous 17 d'octubre s'ha programat una visita i taller infantil a la mateixa sala d'exposicions de la Casa de Cultura (17.30), i el 6 de novembre Joaquim Nadal pronunciarà la conferència El GEiEG i la ciutat a l'Auditori Josep Viader (19.00). Altres activitats seran la taula rodona La memòria viva del GEiEG, amb Josep Maria Pinsach, exgerent, i Josep Maria Figueras i Joan Escuder, expresidents del club, el 20 de novembre (19.00) a l'auditori Viader.