La Tramun reunirà més de 600 «bikers» diumenge

La Tramun arriba diumenge a la seva 21a edició reunint més de 600 bikers per cobrir el recorregut entre Sant Esteve d'en Bas i el pavelló de Fontajau de Girona. Els corredors tindran per davant 72 quilòmetres, 2.200 metres de desnivell positiu i 2.500 metres de desnivell negatiu.

Durant anys LaTramun va ser una cursa única que atreia els millors i més autèntics bikers de Catalunya. Però des del 2016 la prova va apostar per mostrar el seu ADN a tothom, entrant a formar part de les UCI Marathon Series, el certamen que aglutina les millors carreres de bike-maraton del planeta. Des d'aleshores la cursa atrau els millors especialistes mundials d'aquesta disciplina, cosa que la converteix en un aparador únic que ha situat Girona i el seu entorn com una destinació preferent per als amants de les curses de bicicleta de muntanya de qualitat.

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau; el director de La Tramun, Francesc Ferragutcasas, i el responsable del circuit, Fidel Freixes, van ser els encarregats de presentar la prova ahir a l'ajuntament. «La Tramun és una de les millors curses del món, no només pel territori sinó també per l'organització, amb feina ben feta i una coordinació pública i privada excel·lent», va assenyalar la regidora Eva Palau.

La passió que genera La Tramun queda evidenciada en aquesta frase: «La millor cursa de BTT que he fet en la meva vida». Així de fàcil i senzill es va explicar el campió de Bèlgica de bike-marató, Sebastien Carabin, que tornarà a competir aquest cap de setmana a Girona, al costat d'un altre nom destacat, el campió d'Europa 2018 i bronze en el Campionat del Món de bike marathon Alexey Medvedev.

El tret que defineix LaTramun és el seu recorregut. Un traçat darrere del qual hi ha milers d'hores de treball des de fa més de 20 anys . El Club BTT Fornells i tot el seu entorn han plasmat la seva passió pel MTB més pur, aquell que s'integra amb la natura a través de camins i corriols pensats per a les bicicletes, en el manteniment dels recorreguts de La Tramun. Un treball que, més enllà de la pròpia carrera, converteix tota la regió de la prova en destí de bikers durant tot l'any. Hi haurà dos circuits, el llarg, de 76 quilòmetres i el curt, de 34, i també proves infantils (9.15) i activitats complementàries a la zona de Fontajau.