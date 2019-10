Un gol de falta a cinc minuts del final tomba el Llagostera

El Llagostera ha perdut (0-1) al Municipal contra el Sabadell per un gran gol de falta del visitant Edgar Hernández, que tot just feia un parell de minuts que era al camp, a cinc del final. Ha sigut la sentència en un duel marcat per la igualtat i on la millor ocasió havia caigut pel bandol local, amb un cop de cap de Sascha poc abans del descans, que el porter visitant ha resolt. Els blaugranes tenien l'oportunitat de posar-se líders provisionals però no han estat encertats. Quan semblava que l'empat a zero inicial no es mouria, Edgar ha fet una genialitat en una falta a la frontal de l'àrea que ha deixat els locals sense el premi, mínim, d'un punt.