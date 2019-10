El Llagostera té la possibilitat de situar-se líder si guanya el Sabadell

«La classificació és irreal», etziba Oriol Alsina, entrenador del Llagostera, quan se li recorda que el seu equip, retornat a la categoria després d'un any a Tercera, és cinquè a tocar del líder. «Això sí, els 13 punts que ara tenim ja no ens els treurà ningú», afegeix. Està satisfet perquè el conjunt blaugrana, que té la missió de salvar-se i prou, està competint jornada rere jornada, tenint més a prop la part capdavantera de la classificació que no pas el descens. «El que més m'agrada és que estem a només un punt del líder», apunta. No li falta raó. És més, si aquesta tarda (18.00 hores) el Llagostera guanya el Sabadell, dormirà abraçant la primera posició. Una anècdota, perquè faltaran els partits del diumenge, però quelcom que explica, clarament, el bon inici de curs dels gironins. «Ens dona tranquil·litat estar així de bé, i alhora serveix per enviar un missatge molt clar als rivals».

Avui, nova prova de foc. Un altre test d'altura. «En aquesta categoria tots els partits són complicats perquè no hi ha rival fàcil», diu Alsina, que elogia el Sabadell. «És, possiblement, el més complicat que ara ens podia tocar. Està en bona forma i té jugadors que es poden adaptar perfectament al nostre camp, amb una plantilla molt àmplia». Els arlequinats, sisens, fa sis jornades que no perden. Disposen d'homes com Àngel Martínez, Manu Lanzarote, Édgar Hernández i Òscar Rubio, entre molts altres. A més, es fan forts des de la defensa, en ser un dels conjunts que menys encaixa de tot el grup tercer de Segona B.

El Llagostera tindrà les baixes d'Aimar, Pitu i Maymí, mentre que Lucas Viale, afectat d'uns problemes a l'esquena, serà dubte fins a darrera hora. Si finalment entra a la convocatòria, el més segur és que no jugui d'inici. Alsina no preveu massa canvis a l'onze, encara que recorda que «sempre hi ha alguna petita variació respecte al rival i la seva manera de jugar. A més, diferenciem bastant entre els partits que disputem a casa i els que ho fem a fora».

La càrrega de partits

Pot aprofitar el Llagostera que el Sabadell viu una setmana atípica en què ha hagut de jugar un partit de Copa Federació. Va ser a Alacant, contra el FC Jove Espanyol. Un duel que es va allargar 120 minuts i que es va decidir a la tanda de penals, amb els arlequinats quedant eliminats. «Està clar que no hem viscut la millor setmana per preparar el proper partit, però competirem amb l'objectiu de guanyar-lo. Els jugadors s'estan deixant la pell dia a dia», deia ahir Antonio Hidalgo, el tècnic. «El Llagostera té tot el meu respecte perquè està treballant molt bé amb un entrenador que té les idees clares, sobretot després d'aconseguir l'ascens. Ens espera un partit difícil, molt competit. Posarem tot de la nostra part per tirar-lo endavant».