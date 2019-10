Més de 1.400 nedadors participen a l'11à edició de la Radikal Ocean52

L'onzena edició de la Radikal Ocean52, la competició en aigües obertes de referència a Espanya, ha comptat amb més de 1.400 participants, entre nedadors populars, amants de les aigües obertes, i esportistes d'alt nivell.

Les competicions, celebrades aquest cap de setmana entre Calella de Palafrugell i Llafranc (Costa Brava), consisteixen en una prova de 7 kilòmetres – des de Calella de Palafrugell fins les Illes Formigues i, d'allà, fins a Llafranc -; una de 3,5 kilòmetres – de les Illes Formigues a Llafranc -; una d'un kilòmetre i mig – que voreja la costa seguint el recorregut del camí de ronda entre Calella de Palafrugell i Llafranc; a més d'una competició de relleus i categories infantils.



La prova estrella

En la prova de 7.0 s'ha imposat el nedador Ferran Julià, del Club Esportiu Mediterrani, de Barcelona, amb un temps de 1h19'24", en la categoria masculina, i la Laura Rodríguez, del Club Natació Barcelona, amb un temps de 1h25'02", en la femenina. En la categoria masculina han quedat en segon i tercer lloc en Roger Coma, amb un temps de 1h21'15", i el Marcos Gil amb 1h21'26". Pel que fa a la categoria femenina, el segon lloc ha estat per a Clàudia Giralt, amb 1h25'21", i el tercer per a Janna Blaya, amb 1h25'40".

A la travessia de 3,5, novetat de l'any passat, s'han imposat el Sergi Casas, amb 36'38", en la categoria masculina, i en la femenina, la Sofia Datsenko, amb 40'50".

La travessia de 1,5 ha tingut com a guanyador masculí també el Ferran Julià (guanyador de la 7.0), amb 18'54", i femenina la Clàudia Giralt, amb un temps de 20'14".

En aquesta edició ha participat l'equip nacional de Natació Artística, que va quedar tercer als Mundials de Corea, i que ha nedat les distàncies 3.5 i 1.5. Un cop acabades les travessies, l'equip ha fet una exhibició de natació artística al mar i, aquesta tarda, s'afegiran a l'activitat de recollida de residus a la platja, Beach Cleanup, promocionada per ocean52.



Una competició per generar consciència

Un dels principals objectius d'aquesta onzena edició de la Radikal ocean52 ha estat generar consciència per incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans. D'aquesta manera, de la mà d'Ocean52, l'única empresa de begudes que destina el 52% dels beneficis a la protecció de l'oceà, han organitzat una sèrie d'activitats de sensibilització, com la Beach clean up, recollida de residus a la platja de Llafranc, i l'EcoSwimming, on els participants podrán, aquesta tarda, recollir-ne al mar. A més, Radikal Swim ha aconseguit eliminar els envasos de plàstic d'un sol ús i innovant amb la utilització d'embarcacions de seguretat elèctriques.

Les persones que omplien el Passeig i la platja de Llafranc, han pogut seguir les competicions a través d'una pantalla gegant, instal—lada al punt d'arribada, on també estava ubicat el village de la Radikal Ocean52.

La Radikal ocean52 està organitzada pel Club de Natació Radikal Swim i compta amb la col·laboració de l'empresa de begudes ocean52. També són patrocinadors el Patronat Costa Brava i l'Ajuntament de Palafrugell, així com les marques de roba i accessoris esportius Sailfish i Jaked, i la d'automòbils Mercedes Benz Autolica.

La Radikal ocean52 compta amb la col·laboració de les entitats locals Club de Vela Calella, Club Nàutic Llafranc, Club Atlètic Palafrugell, Club Nàutic Estartit, Custom Sailing CB. Club Natació Palamós i Fundació Oncolliga de Girona i la Federació Catalana de Natació.