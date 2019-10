Bottas guanya el GP de Japó

El pilot Valtteri Bottas (Mercedes) ha guanyat el Gran Premi de Japó per davant de Sebastian Vettel (Ferrari) i Lewis Hamilton (Mercedes). Bottas va fer una magnífica sortida i va mantenir un pilotatge excel·lent i sense errors per acabar obtenint la victòria. Els resultats de Japó atorguen el títol mundial de constructors a Mercedes. Hamilton encara haurà d'esperar per repetir el tro en el mundial de pilots. La primera oportunitat la tindrà al proper Gran Premi, a Mèxic, però necessitarà treure almenys 15 punts al seu company d'equip.