El Citylift GEiEG Uni s'estrena amb victòria davant la seva afició

El Citylift GEiEG Uni Girona es va estrenar de la millor manera possible davant la seva afició en aquesta nova etapa a la Lliga Femenina 2. El conjunt entrenat per Joan Pau Torralba va superar el Picken Claret (59-37) en un partit on les locals mai van anar per darrere en el marcador i van sentenciar en l'últim període.

Les gironines van treballar molt bé en defensa durant tot el partit. Prova d'això són els només 15 punts que les visitants havien anotat en la primera part, 4 dels quals des de la línia de tirs lliures. Mentrestant, les de Torralba havien tingut un avantatge màxim d'11 punts (26-15).

Un tercer quart una mica més fluix de les locals va fer que les valencianes s'aproximessin a 7 punts (33-26). Tot i així, un últim quart espectacular de les gironines, amb un parcial de 26-11, va fer que les de Torralba poguessin encetar al casiller de victòries.