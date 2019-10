El nou Spar Citylift Girona debuta a Fontajau aquesta temporada. En la quarta jornada de Lliga, l'Uni s'estrena com a local contra l'Ensino Lugo (18.00) en un partit on la parròquia local pot veure per primer cop Brittney Sykes, absent en la Supercopa, i tornar a gaudir del joc de Laia Palau, Elonu, Mendy, Coulibaly, Buch...