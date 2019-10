Frustrats per una genialitat

El resultat més just hauria sigut, segurament, un empat, perquè ahir el Llagostera i el Sabadell van protagonitzar un partit marcat per la igualtat. Però el futbol no hi entén, de justícia, i sí de qui fa més gols, i una genialitat a cinc minuts del final d'Edgar Hernández, amb un brillant xut de falta directa, va dictar sentència al Municipal. El davanter del Sabadell, que ja havia fet dos gols al Llagostera, a l'estadi, en la pretemporada en un partit amistós (1-2), va tornar a ser decisiu quan tot just feia un parell de minuts que havia entrat al camp, rellevant Boniquet.

Fins el gol, es podria dir que la millor ocasió del partit havia sigut per als locals, amb un cop de cap de Magallán en la recta final de la primera part que va fer lluir el porter visitant, Mackay. A la primera part el joc havia sigut intents però faltat de rematades clares de gol, i la del davanter del Llagostera feia pinta que podia haver obert el marcador.

Els arlequinats van fer una passa endavant a la segona part i van dur més perill a l'àrea de Marcos, que sempre va resoldre'l amb encert. Néstor Querol era l'home més incisiu del conjunt vallesà. El Llagostera tampoc perdia la cara del partit i just abans del 0-1, Crespo havia exigit una aturada en dos temps de Mackay.

Al final la falta perillosa concedida pel Llagostera a cinc minuts del final va acabar dictant sentència. Edgar la va enviar al fons de la porteria de Marcos, que no va poder fer res més que observar com el xut entrava per la seva dreta, superant plàsticament la barrera. Alsina va fer entrar Kuku buscant l'empat, a la desesperada, però aquest no va arribar.