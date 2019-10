Un gol a 16 segons del final evita la victòria del Bordils a Alcobendas

Un gol d'Alberto Martin a 16 segons del final va privar de la victòria el Bordils a la pista de l'Alcobendas (31-31). Els de Pau Campos van saber jugar amb el marcador en contra durant gairebé la primera meitat, amb un avantatge màxim per als locals de 3 gols (16-13), per capgirar el partit a la segona i posar-se dos gols per davant (26-28). Però quan semblava que les coses pintaven més bé, els madrilenys van tornar a igualar el partit. Tot i així els visitants es van posar 30-31 quan faltava mig minut per acabar el partit. Llavors, va arribar el gol d'Alberto Martin a 16 segons del final (31-31), i Josep Reixach, amb un últim llançament en el darrer instant, no va poder donar el triomf als gironins.

Dimarts a les 20.30, el Bordils rebrà el Benidorm, d'Asobal, en la segona ronda de la Copa del Rei. El torn del Sarrià serà dimecres, també a les 20.30, davant el Frigoríficos del Morrazo Cangas.