El Sarrià no en fa prou amb una bona segona part per sumar

El Sarrià va encaixar una nova derrota davant la seva afició contra un Torrelavega (24-29) que arribava al partit amb algunes baixes importants com la de José Carlos Hernández, qui havia anotat 14 gols en els tres primers partits de Lliga. Així, l'equip entrenat per Salva Puig encara no ha pogut guanyar com a local en competició domèstica.

Inici amb moltes impressisions per part dels dos equips i on els dos porters van fer parades de mèrit perquè en el primer quart d'hora només s'haguessin vist 10 gols (5-5). La defensa visitant estava molt ben col·locada i no deixava gaires espais al conjunt local, i els pocs espais que trobaven acabaven amb llançaments erronis. Després del 5-4, en el minut 14, els blaus no van veure porteria durant 14 minuts, i això va fer que els càntabres féssin un contundent parcial de 0-11 (5-15) que deixava molt costa amunt el partit per al conjunt entrenat per Puig. Torres trencava aquest dur parcial per als sarrianencs amb el 6-15, una diferència que seguia sent de nou al descans després d'un gol d'Arnau sobre la botzina (7-16).

Amb l'afició animant amb força, el Sarrià es va arribar a posar a quatre gols quan faltaven 11 minuts per al final del partit (18-22). Els locals van intentar de totes les maneres retallar aquest marge de quatre gols per poder jugar els últims minuts amb opcions de treure alguna cosa positiva. Però tot i les parades de Guitart i Moreno, en els penals, els blaus només es van poder posar a tres ja a les acaballes del duel (24-27). Una diferència que els visitants van ampliar amb els dos últims gols del partit (24-29).