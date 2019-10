La tenista gironina Paula Badosa se sobreposa al tifó i les rivals i guanya un torneig a Japó

Diumenge rodó per a la tenista de Begur Paula Badosa. La jugadora s'ha endut la victòria en el torneig japonès de Makinohara després d'una gran setmana seva en la qual ha mostrat el seu millor nivell fins a aconseguir el triomf final. Aquest èxit ratifica la seva temporada, que ha estat de gran creixement i consistència.



Badosa ha derrota a la gran final a la jugadora local Nago Hanatani per un contundent 7-5 i 6-1 en poc més d'hora i mitja de partit. Ha estat un duel on ha sabut anar de menys a més i on, després d'emportar-se el primer set, ha estat capaç d'oferir el seu millor nivell, suficient per doblegar la nipona.



A més, ha estat una setmana especial per a ella perquè ha hagut de jugar dos partits consecutius l'últim dia, guanyant semifinals i final a causa del tifó que va sacsejar el país asiàtic aquest mateix divendres i dissabte.



El seu entrenador, Xavi Budó, explicava aquest diumenge a RAC1, que la setmana havia estat molt dura, i que van haver de marxar de l'hotel on s'allotjaven, en una localitat de la costa, per recomanació de l'ambaixada espanyola. El tifó els va obligar a quedar-se prop de dos dies tancats en un hotel, amb el que això implica pel que fa a la preparació per un torneig professional.



Badosa seguirà els propers dies a Japó, on preveu disputar un altre torneig





Qué gran semana!Paula campeona en Japón!Supo sufrir,supo trabajar mentalmente para superar adversidades y a eso le sumó un gran nivel de tenis.

Es sólo el primer año juntos,pero estamos asentando base sólidas para su carrera.Orgulloso y feliz por ella.Gracias a todo el team!???? https://t.co/11CWZPabQ5 — Xavier Budó Bartumeu (@XavierBudo) October 13, 2019