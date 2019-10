Badosa guanya el torneig japonès de Makinohara

Gran setmana per a la tenista de Begur Paula Badosa, que ahir va aconseguir la victòria en el torneig japonès de Makinohara. Badosa, cap de sèrie número 1 del torneig, va imposar la seva condició de favorita i va superar a la final la jugadora local Nago Hanatani, número 500 del rànquing WTA, en dos sets (7-5 i 6-1), en poc més d'una hora i mitja de partit.

A més, ho va fer amb un sobreesforç afegit, ja que va haver de disputar la semfinal i la final del torneig el mateix dia degut al tifó Hagibis que va passar pel país asiàtic durant dissabte. D'aquesta manera, la de Begur va aconseguir el seu setè títol com a professional, el primer que suma aquest 2019.

La final va ser un duel en què Badosa va anar de menys a més. Va haver de suar de valent per emportar-se el primer set, amb un públic japonès que animava la seva jugadora. Però la de Begur va aconseguir guanyar la primera mànega per un ajustat 7-5 i, a partir d'aquí, tot va ser relativament més fàcil per a Badosa, que en el segon set va passar per damunt la japonesa amb un clar 6-1.

El seu entrenador, Xavi Budó, explicava ahir a RAC1 que la setmana havia estat molt dura, i que van haver de marxar de l'hotel on s'allotjaven, en una localitat de la costa, per recomanació de l'ambaixada espanyola. El tifó els va obligar a quedar-se prop de dos dies tancats en un hotel, amb el que això implica pel que fa a la preparació per a un torneig professional.