Jan Frodeno fa història a Hawaii en un Ironman que ha preparat a Girona

El passat mes de juny, el triatleta garrotxí Nan Oliveras explicava la rutina diària d'entrenaments que ell, Jan Frodeno i l'australià Nick Kastelein han estat fent el darrer any plegats a Girona. Cinc o sis dies a la setmana, tots tres es tiraven a l'aigua de la piscina del GEiEG de Sant Ponç al voltant de dos quarts de vuit del matí per nedar «cinc o sis mil metres», després de passar per casa a fer el segon esmorzar del dia es tornen a trobar al voltant de les onze del matí per sortir amb bici «tres o quatre hores en funció del dia», abans de dinar i fer una migdiada curta per a la tarda tornar a quedar i córrer «10, 15 o 20 quilòmetres depenent de la programació». Un pla d'entrenaments que a Frodeno, un autèntic mite del triatló establert des de fa temps a Girona, li ha servit per fer història a Hawaii on ahir va guanyar per tercer cop el mític Ironman de Kona establint un nou rècord de la prova. Frodeno només va necessitar 7 hores, 51 minuts i 13 segons per fer els 3.860 metres nedant, els 180 quilòmetres en bici i els 42,2 quilòmetres de cursa a peu. Tim O'Donnell (7h 59'40'') i Sebastian Kienle (8h 02'04'') van acompanyar Jan Frodeno en el podi d'una prova que l'alemany va trencar en la part final del tram de bici per acabar assegurant-se la victòria fent la marató en dues hores i quaranta-dos minuts. «Tinc les cames destrossades, però no m'importava el rècord, aquí el més important és guanyar», va dir Frodeno que ja havia estat el més ràpid a Kona els anys 2015 i 2016 i que, anteriorment, abans de passar-se a la llarga distància, va ser campió olímpic de triatló als Jocs de Pequín 2o08.