Salinas rescata un punt al final

L'Olot va obtenir ahir a la tarda un valuós punt després d'empatar 1 a 1 davant l'Espanyol B gràcies a un gol de Salinas al temps d'afegit. El filial blanc-i-blau es va avançar en el marcador al minut 43 amb un gol de Ferrán i els homes de Raúl Garrido van estar remant a contracorrent durant tota la segona meitat fins a equilibrar la balança al minut 91.

El guió del partit no va ser gaire diferent al que estan acostumats els aficionats olotins. L'equip de Garrido va aglutinar l'esfèrica durant tota la primera meitat, però l'Espanyol B va replicar l'esquema dels garrotxins, van ajuntar línies i no van permetre gaires espais. Tot i això, al minut 18, Kilian va tenir la primera ocasió als seus peus després d'una bona passada de Masó i vuit minuts després Adri López va haver d'intervenir per desviar un xut des de la frontal de Pep Chavarría.

Max Marcet, que va ser el jugador més actiu dels visitants durant els primers 45 minuts, va replicar al minut 20 amb un tímid xut que va blocar sense problemes Ballesté. Vuit minuts més tard, Marcet ho va tornar a intentar després d'una jugada individual de molta qualitat, però el porter olotí va estar providencial per evitar el primer de l'Espanyol B.

Després d'un xut perillós arribant des de segona línia de Kilian, al minut 43 els olotins van rebre el 0 a 1. Una badada defensiva de Carles Mas la va aprofitar Moha per assistir Ferrán, que va empènyer la pilota a la xarxa a escassos metres de Ballesté, qui no va poder fer res per evitar-ho.

En l'inici de la segona meitat, el partit va seguir la mateixa tònica. L'Olot era qui portava la iniciativa i intentava sortir amb la pilota jugada, però els locals no aconseguien imprimir el ritme necessari per sorprendre els de José Aurelio Gay. El domini garrotxí no es traduïa en ocasions i en el minut 57, Garrido va decidir canviar el 3-5-2 pel 4-3-3 fent sortir Peque per Soler, que es va situar com a extrem dret perquè Kilian passés a jugar com a extrem esquerre. Les ocasions seguien sense arribar i el tècnic valencià va arriscar encara més amb l'entrada de Xumetra per Carles Mas al minut 77.



Picar pedra fins al final

Acumulant jugadors per dins i finalitzant per fora amb centrades de Pep Chavarría i Blázquez, l'Olot aconseguia trepitjar l'àrea rival, però no era capaç d'incomodar Adri López.

Quan faltaven segons perquè es complís el temps reglamentari, Kilian Grant va tenir l'empat a les seves botes amb una rematada dins l'àrea després d'un refús de la defensa rival, però l'esfèrica va marxar llepant el pal. Un minut després, a Kilian li va caure una pilota molt semblant a l'anterior, però aquesta vegada el 22 olotí va decidir fintar i fer una passada de la mort per Salinas, que va fer esclatar els volcans empenyent la pilota al fons de la xarxa.

Amb el gol de l'ex de l'Hèrcules, els olotins van aconseguir endur-se un punt quan semblava que marxarien amb les butxaques buides. Tot això, l'empat no satisfà Raúl Garrido, que va insistir a la roda de premsa posterior al matx en què els jugadors necessiten donar un plus més per obtenir millors resultats sumant de tres en tres.