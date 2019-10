La il·lusió de l'Eurolliga

En la seva primera participació en l'Eurolliga, la temporada 2015/16, l'Uni no va poder evitar caure eliminat a la primera fase després de deu derrotes i quatre victòries, totes a Fontajau, contra Wisla Cracòvia, Castors Braine, Agü Spor i Praga. L'eliminació i els molts problemes d'aquella temporada - lesions importants com la de Spanou, la marxa de Chelsea Gray, la destitució d'Ortega,etc.- no poden tapar que, en aquella primera experiència a l'Eurolliga, el públic de Fontajau va poder veure en directe, en alguns casos per primer cop, grans estrelles del bàsquet mundial, com Diana Taurasi, Brittney Griner, Anne Wauters, Candice Dupree, Celine Dumerc, Sandrine Gruda... o la mateixa Laia Palau. Ara, quatre temporades més tard, l'Spar Citylift Girona torna a la màxima competició continental amb la il·lusió de regalar als seus aficionats vespres com el del 12 de novembre del 2015, amb un espectacular duel anotador entre Chelsea Gray (20) i Diana Taurasi (36) en la victòria del poderós Ekaterinburg a Fontajau contra un Uni amb només set jugadores (71-76). Partits especials per als espectadors i, també, per a les jugadores. Per exemple, per a la capitana Rosó Buch, que va arribar a Fontajau la temporada següent i no ha jugat mai la competició: «Des de petita que somio en l'Eurolliga i ara ho tinc molt a prop, el partit contra el Fenerbahçe ens fa molta il·lusió».

A diferència d'aquella primera experiència, en què després de la marxa de Gray l'equip va acabar la competició molt curta d'efectius amb les veteranes Noe Jordana i Vita Kuktiene assumint molt protagonisme, l'Spar Citylift Girona es presenta ara a l'Eurolliga amb més armes per competir. El grup és complicat, però Laia Palau, Mendy, Sykes, Elonu, Coulibaly, Andusic, Araújo, Buch, Oma i, en un moment o altre, l'aparició d'una de les millors jugadores de la història de la competició, Sonja Petrovic, fa que ningú pugui descartar l'Uni de res. «L'Eurolliga serà molt complicada i la gent ens ha de venir a donar suport i a gaudir de grans partits», explica Èric Surís sobre una competició que el seu equip començarà demà a Istanbul, a la pista del Fenerbahçe, i en la qual no s'estrenarà a Fontajau fins a la tercera jornada en plenes Fires de Sant Narcís, dijous 31 d'octubre, contra el Sopron. La primera fase es juga a doble amb dos grups de vuit equips, els quatre primers de cada grup jugaran els quarts de final, els cinquens i sisens aniran a l'Eurocup i els quatre pitjors quedaran eliminats.



Els set rivals de la primera fase

El sorteig de finals de juliol va enviar l'Uni al grup B, on, encara que hagi evitat el principal candidat al títol (Ekaterinburg) i dos viatges llargs més (Orenburg i Riga), viurà una primera fase molt complicada en què, a priori, no hi ha ni un sol rival assequible tot i la sorpresa que el Gdynia polonès eliminés el Botas turc en la prèvia. «El Fenerbahçe amb qui jugarem a la primera jornada és un equip històric d'Europa amb molts títols i jugadores com Iagupova o Anna Cruz; però també el Kursk de Marta (Xargay), el Schio amb Gruda, el Sopron que ha jugat les dues últimes finals a quatre; el Montpeller que ens van fitxar la Gabby Williams, el Lió amb les de l'any passat més Ciak o Johannes...», analitza Surís, tot rebuscant on el seu equip haurà d'anar a rascar victòries en aquesta primera fase.

Per nom, el Dinamo de Kursk és el rival més potent, però l'exequip de Sonja Petrovic ha perdut potencial respecte al que va quedar subcampió fa només uns mesos. Ja no hi són ni la sèrbia, ni la lesionada Breanna Stewart, ni Anna Cruz, ni el tècnic Lucas Mondelo. Ara, en el seu lloc ha arribat Roberto Íñiguez, garantia que l'equip serà extremadament competitiu, i continuen la gironina Marta Xargay o Epiphanny Prince i han arribat Dewanna Bonner, Nika Baric o Astou Ndour, entre d'altres. Les russes visitaran Fontajau el dijous 27 de novembre en una data en què, els més optimistes, preveuen que podria debutar Sonja Petrovic amb l'Uni.

La recent victòria en la Supercopa turca demostra el nivell de l'històric Fenerbahçe. El primer rival de l'Spar Citylift Girona ha confiat en l'espanyol Víctor Lapeña, campió de l'Eurocup amb l'Orenburg la passada temporada, i que ara haurà de treure rendiment en un equip on destaquen la potent Alina Iagupova, l'anotadora italiana Cecilia Zandalisini i la catalana Anna Cruz, arribada des de Kursk.

El curs passat, l'Uni va eliminar el Lió en els quarts de final de l'Eurolliga però, un cop van recuperar lesionades, les franceses van acabar guanyant la final de la seva lliga contra el Montpeller. I, aquest any encara s'han reforçat més. Han pres a les occitanes la immensa, i ben coordinada, pivot Helena Ciak i la talentosa Marine Johannes del Bourges. Entre les que continuen hi ha Julie Allemand, Alysha Clark, Tarnqueray, Dos Santos, Plouffe... La inversió de l'ex-NBA Tony Parker està convertint l'Asvel femení en un candidat a gairebé tot al mateix temps que l'antic base va fent créixer l'equip masculí.

Schio és una ciutat del nord d'Itàlia amb molta tradició de bàsquet. Núria Martínez hi va jugar un parell de temporades, gràcies a un equip, el Famila, habitual de l'Eurolliga. Les italianes han perdut la seva millor de l'any passat, una Allie Quigley que fa dos anys va brillar molt a Fontajau amb el Galatasaray, però en el seu lloc ha fitxat la nord-americana Diamond DeShields i manté una de les millors pivots europees, la veterana francesa Sandrine Gruda (ja va venir a Girona amb l'Ekaterinburg fa quatre anys).

A l'Uni saben bé que guanyar a Montpeller no és gens fàcil. La temporada passada les gironines hi van encaixar un dur correctiu en la tornada de les semifinals de l'Eurocup i, aquest any, les occitanes han fitxat Mavunga per cobrir la baixa de Ciak, mantenen Tchatchouang i Sami Whitcomb i van arrencar de Fontajau una Gabby Williams que, en poc temps a Girona, va demostrar el seu enorme potencial. El partit de pretemporada del setembre a Palamós no tindrà res a veure amb els dos partits d'ara en l'Eurolliga.

Exequip de Roberto Íñiguez i Queralt Casas, el Sopron hongarès ha jugat les últimes Final Four. Referents com Yvonne Turner, Amanda Zahui i Candice Dupree han deixat aquest estiu un equip que intentarà refer-se de la mà de l'ex-Avenida Jelena Milovanovic (ara Jelena Brooks), que la temporada passada no va jugar per maternitat. Finalment, el Gdynia polonès va ser la sorpresa de la fase prèvia en eliminar amb molta solvència el Botas turc. La bielorussa Maryia Papova va ser clau en una eliminatòria que, a sobre, les poloneses van jugar amb la baixa de l'australiana Bec Allen.