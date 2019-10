Fenerbahçe, un històric de primer plat per a l'Uni

L'endemà que el club anunciés una nova passa endavant en el seu creixement social, haver superat l'objectiu dels dos milers d'abonats arribant fins als 2.377, avui l'Spar Citylift Girona té una nova cita clau en la seva història: l'estrena de la seva segona participació a l'Eurolliga d'aquesta tarda a Istanbul a la pista de l'històric Fenerbahçe (18.30). «Ja sé que he jugat molts cops l'Eurolliga, però em fa il·lusió fer-ho ara amb l'Uni Girona, és molt bo per al club», explica la veterana base Laia Palau que, com el tècnic Eric Surís, destaca la dificultat del debut contra un equip, Fenerbahçe, pensat per lluitar per tots els títols amb jugadores com la catalana Anna Cruz, la poderosa alera ucraïnesa Alina Iagupova, l'anotadora italiana Cecilia Zandalasini o les pivots nord-americanes Elisabeth Williams, companya de Britteny Sykes a Atlanta aquest estiu, i Kiah Stokes.

«Fenerbahçe és un dels grans de la competició, un clàssic de les Final Four, amb moltes jugadores de gran qualitat que té pivots intenses que també córrer bé la pista i exteriors amb molta capacitat anotadora», analitza Surís sobre l'equip que, amb l'espanyol Víctor Lapeña, ja ha guanyat la Supercopa turca i que dissabte passat va començar la seva Lliga passant per sobre del Besiktas: 97-54 amb 21 punts de Iagupova i 20 punts i 8 rebots de Williams. «Guanyar a Europa no és mai fàcil, no ho va ser l'any passat a l'Eurocup, i encara ho serà menys ara a l'Eurolliga», diu Surís, que encara el partit d'aquesta tarda amb la coneguda absència de Núria Martínez i pendent de completar l'adaptació de Brittney Sykes. El potencial físic del Fenerbahçe i la baixa de llarga durada Núria Martínez -«un contratemps molt important que ens ha obligat a canviar el nostre full de ruta»- són dues de les preocupacions de Laia Palau que té clar que «a diferència del primer cop que l'Uni Girona va jugar l'Euroliga, que ho va fer una mica a veure què passava, ara la intenció és competir fins al màxim que puguem». L'Uni va arribar ahir a Istanbul després de volar sense problemes de l'aeroport de Barcelona i el partit d'aquesta tarda es podrà seguir en directe per internet a través de les pàgines webs de l'Eurolliga i d'Esport3.