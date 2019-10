L'Uni frega la remuntada a la pista del Fenerbahçe

Guanyar partits a l'Eurolliga no és gens fàcil, fer-ho fora de casa encara menys i aconseguir-ho quan el rival es posa 11-2 per davant en els primers 4 minuts ho complica sobre manera. I, tot així, l'Spar Citylift Girona ha estat a punt de debutar a l'Eurolliga amb una victòria de prestigi a la pista del potent Fenerbahçe on gairebé ha culminat una espectacular remuntada en el darrer quart (86-82.

Les gironines han entrat en els últims 10 minuts perdent de 15 punts (66-51) i, davant la incredulitat del públic local que ja donava el partit per guanyat, s'ha arribat a posar a només dos punts, 84-82, a quinze segons del final del partit. Una de les grans referents del Fenerbahçe, Alina Iagupova, ha agafat la responsabilitat per creuar tota la pista i assistir a Williams que ha fet el bàsquet de la victòria (86-82).

Pocs minuts, ben pocs minuts, ha necessitat l'Uni per comprovar que l'Eurolliga és una altra història i, quan encara no s'havia arribat a la meitat del primer quart, Èric Surís ja ha hagut de parar el partit: les gironines només havien fet un bàsquet (Mendy) i Iagupova ha posat l'11-2 en el marcador. La segona falta de Coulibaly tampoc feia presagiar res de bo i, massa aviat, el Fenerbahçe s'ha instal·lat per sobre de la barrera dels 10 punts de diferència (24-13, al final del primer quart).

Amb l'experiència recent de la temporada passada al Villeneuve, Magali Mendy ha semblat que era la jugadora que, de manera més ràpida, s'adaptava a l'exigència física de la defensa del Fenerbahçe però ha estat Sykes, en la seva segona aparició a la pista després d'un gris inici, la que anotat el triple que ha obligat el tècnic espanyol de les turques, Víctor Lapeña, a demanar el seu primer temps mort (29-24). Semblava que l'Uni ja estava més còmode a la pista, però el Fenerbahçe té molts recursos i un és la catalana Anna Cruz que, jugant de base contra la seva amiga Laia Palau, ha anotat cinc punts seguits per tornar a obrir forat en el marcador (36-26). Deu punts que, al descans, s'han quedat només amb sis (46-40) gràcies tres tirs lliures de Laia Palau que ha rebut una falta quan tirava un triple a dos segons per acabar.

Un 2+1 de Ceciclia Zandalasini, que Surís va protestar per unes possibles passes de la italiana, ha tornat a posar l'Uni en un moment delicat (56-44), però Laia Palau ha respost bé amb un triple en la jugada següent i l'Uni ha anat remant tants minuts com ha pogut perquè el Fenerbahçe no acabés de trencar el partit. Fins que Zandalasini ha decidit que ja n'hi havia prou i, exhibint la bona mà que l'ha portat a ser una les tiradores més reputades del bàsquet europeu, li ha clavat set punts gairebé seguits a la sobrepassada defensa de Sykes: el 66-51 ha estat el dinovè punt de la italiana en el partit. Encara quedaven 10 minuts, però no semblava que el Fenerbahçe, ni Cruz, ni Zandalasini, ni sobretot Iagupova, anessin a permetre que l'Uni pogués remuntar un partit en que s'ha arribat a posar fins a tres cops a només cinc en els tres últims minuts de partit. El primer cop Iagupova, amb un triple, i Cruz amb una penetració, han necessitat menys de 30 segons per tornar a aixecar la diferència fins als 10 punts. Els altres cops, el darrer amb 82-77 a 45 segons del final, ha estat Alina Iaugupova qui ha agafat la responsabilitat d'anotar en el següent atac. I, tot i això, l'Uni no s'ha donat per vençut. A 27 segons per acabar, un triple de Mendy ha deixat la diferència en només 4 punts, 84-80. El Fenerbahçe ha desaprofitat el següent atac i les gironines ho han aprofitat per acabar de posar la por al cos a la parròquia local amb el 84-82 de Coulibaly. Quedaven 15 segons i Iagupova ha agafat la pilota per assumir la responsabilitat i acabar donant una assistència a Williams que ha tancat el partit, 86-82.