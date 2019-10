El Sarrià escriu una plana històrica més rebent el Cangas de l'Asobal a la Copa

La prioritat és la Lliga, però a Sarrià ningú fa fàstics a un altre partit per al record en un any per a la història. Eliminat l'Antequera a la Copa en la ronda preliminar, avui (20.30) el premi per a l'equip de Salva Puig és enfrontar-se a casa amb el Frigoríficos Morrazo Cangas, de l'Asobal, un rival que no passa pel seu millor moment (no guanya des de la primera jornada de Lliga) i que veu la visita a Sarrià com un entrebanc. Si aquest any ja s'ha sigut campió de Primera Nacional, s'ha pujat a Plata, s'ha guanyat la Copa Catalana i es va estar a punt de tombar el Granollers a les semifinals de la Supercopa, per què no es pot pensar en una gesta històrica aquesta nit?

Guillem Torres, el capità, admet que al vestidor s'hi ha instal·lat «la il·lusió» i que «tot i que prioritzem la Lliga, volem fer un bon paper contra el Cangas». Torres pensa que «tots els partits són guanyables, i ja vam mostrar a l'estiu, contra el Granollers, que podem plantar cara a qualsevol (els vallesans van guanyar 17-18 amb un gol sobre la botzina). A Sarrià, per tant, i més jugant a casa, «sortirem a guanyar el partit, i si no podem, a fer el millor paper possible». El Cangas ha hagut d'afrontar un llarg viatge primer en avió fins a Barcelona i tot seguit per carretera fins a Sarrià, en un moment força delicat: només ha guanyat el primer partit de Lliga (36-33 contra el Granollers) i només suma 4 punts a la classificació. El seu tècnic, Nacho Moyano, ja ha explicat que «el partit ens arriba entre els duels contra el Nava i el Cantàbria, que poden ser importants en la lluita per la permanència, i haurem de dosificar esforços».

El Cangas tornarà a deixar en evidència les diferències entre un equip de Plata i un d'Asobal, marcades bàsicament pel poder físic del que juga a la màxima categoria. «El més transcendental són les hores d'entrenament, i aquí hi entra una millor preparació física, disposar d'un sistema de joc més preparat, tenir més hores per practicar les jugades...», apunta Guillem Torres. El Sarrià ha començat amb bon peu la seva aventura a Plata, imposant-se en dues sortides, però té el repte de guanyar a casa en Lliga (ha perdut contra el Ciutat de Màlaga i el Torrelavega). «Vam guanyar l'Antequera en l'anterior ronda de Copa però tenim molt present que volem dedicar un triomf a casa en el campionat de Plata a la nostra afició», afegeix el capità. Avui està convençut que la gent tornarà a respondre: «El nostre públic és el vuitè jugador, no falla mai».

El rival d'avui del Sarrià va pujar per últim cop a l'Asobal el 2o12, on ha estat competint de manera interrompuda. La campanya 2015/16 fins i tot va arribar a jugar a Europa, a la Copa IHF. El Cangas va eliminar el Bordils de la Copa imposant-se al Blanc-i-Verd el 2013 per 23-32.