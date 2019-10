La tradicional cursa del carrer Nou de Girona s'ajorna per motius de seguretat

La 41ena edició de la cursa del carrer Nou de Girona, que s'havia de celebrar aquest diumenge, ha quedat ajornada per motius de seguretat. Segons han confirmat els organitzadors, per motius de seguretat (per exemple, no es permet la col·locació de tanques) s'ha considerat convenient posposar les proves infantils, de 10 i de 5 quilòmetres, així com la milla urbana, que s'havien organitzat.

La cursa del carrer Nou és, tradicionalment, l'avantsala a les Fires de Sant Narcís i sempre es corre el cap de setmana abans de la festa major de Girona. Aquesta 41ena edició, que tenia més d'un miler d'inscrits, es posposa per una nova data a determinar en les properes setmanes. En principi, i a falta de la confirmació definitiva dels organitzadors, tots aquells que hagin formulat la inscripció també els serà vàlida per a la nova data.