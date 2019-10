La Cursa del Carrer Nou s'ajorna a Girona per motius de seguretat

La 41a edició de la Cursa del Carrer Nou de Girona, que s'havia de celebrar aquest diumenge, ha quedat ajornada per motius de seguretat. Segons han confirmat els organitzadors, l'associació Girona Centre Eix Comercial, després d'una reunió a tres bandes amb la Policia Municipal i l'Ajuntament, s'ha considerat convenient posposar totes les proves infantils, de 10 i de 5 quilòmetres, així com la milla urbana, que s'havien organitzat. La celebració de la prova implica la col·locació de tanques a la zona del carrer Nou i en l'actual context de mobilitzacions i incidents als carrers del centre no s'han volgut córrer riscos.

La Cursa del Carrer Nou és, tradicionalment, des del 1988, l'avantsala de les Fires de Sant Narcís i sempre es corre el cap de setmana abans de la festa major de Girona. Aquesta 41a edició, que tenia més d'un miler d'inscrits, es posposa per una nova data a determinar en les properes setmanes. En principi, i a falta de la confirmació definitiva dels organitzadors, a tots aquells que hagin formulat la inscripció també els serà vàlida per a la nova data. De la mateixa manera, l'Ajuntament va anunciar que queden anul·lats els talls de trànsit previstos per diumenge amb motiu de la celebració de la prova.

La Cursa Popular del Carrer Nou de Girona va néixer el 1979 per iniciativa d'uns pocs comerciants que volien donar vida al seu carrer i fer un regal a la ciutat. Els recursos eren escassos, però l'empenta dels creadors, la col·laboració de les institucions i les ganes de córrer dels gironins van suplir totes les mancances. En aquesta edició arriba al seu 41è aniversari amb el mateix esperit amb què va néixer i orgullosa dels atributs que s'ha guanyat amb el temps: la més antiga i popular de les comarques gironines.

Inicialment l'esdeveniment tenia lloc coincidint amb les Fires i Festes de Sant Narcís però el 1988 la cursa es va avançar una setmana i, des de llavors, sempre s'ha celebrat un diumenge abans de les Fires de Sant Narcís.