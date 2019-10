El Girona CH passa la nit a l'aeroport per assegurar-se poder viatjar a Alemanya

L'equip d'OK Lliga del Garatge Plana Girona CH ha passat la nit a l'aeroport d'El Prat per assegurar-se que aquest vespre podrà viatjar a Alemanya, on demà debuta a l'Europe Cup d'aquesta temporada a la pista del Düsseldorf. L'expedició es va entrenar dijous a la nit a Palau i tot seguit va marxar cap a l'aeroport, on segons ha explicat el propi club en un tuit, hi va arribar a la 1 d'aquesta matinada. El Girona CH ha penjat, fins i tot, un parell de fotografies on es pot veure els jugadors dormint al Prat.

El club ha estat tota la setmana estudiant quin era el millor pla de viatge. Finalment es va decidir marxar a l'aeroport dijous a la nit per evitar que avui qualsevol incidència relacionada amb la vaga general i la gran manifestació en contra de la sentència del procès que es farà aquesta tarda a Barcelona els afectés el viatge. L'expedició compta que el seu vol no tindrà problemes per sortir i que podran viatjar sense problemes.