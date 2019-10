Salva Puig i la clau de l'èxit del Sarrià: «Ho donem tot guanyem o perdem»

El pavelló de la UE Sarrià encara retronava ahir després de la històrica victòria de l'equip de Salva Puig dimecres contra el Cangas a la Copa. S'havien carregat un rival de l'Asobal, i el premi és enfrontar-se amb un altre rival d'elit en la següent eliminatòria, ara, però, amb la dificultat afegida de fer-ho a doble partit d'anada i tornada. Per al tècnic la clau de l'èxit és clara: «Ho donem tot guanyem o perdem». I aquest és el camí que ha de dur-los al gran objectiu de la temporada, la permanència a Divisió d'Honor Plata. L'èpic triomf de dimecres, remuntant en els darrers minuts, amb un parcial de 6-0, tres gols de desavantatge, però, ja és històric. Toca pensar ara en la visita al Teucro de demà.

Puig feia esment especial a l'haver sigut «capaços de jugar amb moltes baixes i d'aprofitar jugadors del sènior B, cosa que demostra que la plantilla és llarga i que hi ha un bon treball al darrere». En aquest sentit, tot i que a la primera part el Sarrià va arribar a dominar de 5 (12-7), valorava especialment «la reacció que vam tenir a la segona per acabar guanyant quan ells ens havien donat la volta al marcador». Per Puig els motius de la reacció visitant al segon temps eren clars: «No vam defensar tan bé, vam concedir algun gol ràpid, i en atac ens vam trobar, com ja esperàvem, que ells defensaven millor».

El Sarrià ha guanyat els dos partits de Copa que ha disputat (Antequera i Cangas), però, en canvi, en Lliga, la victòria al seu pavelló se'ls resisteix. Segons Salva Puig, això «és anecdòtic, no em preocupa gens» i va afegir, amb to irònic, que «firmo perdre tots els partits de casa, guanyar-los a fora, i que ens acabem salvant amb solvència». En aquest curs els gironins ja s'han imposat a les pistes del Cajasur i el Villa de Aranda, però en canvi a casa s'han vist sorpresos pel Ciutat de Màlaga i el Torrelavega. La propera eliminatòria de Copa es jugarà entre el 17 i el 21 de desembre, abans de l'aturada de Nadal, i a continuació de l'esperat derbi de Lliga contra el Bordils, programat per al dia 14.