El Barça i el Madrid proposen jugar el clàssic ajornat el 18 de desembre

El FC Barcelona i el Reial Madrid han proposat al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), davant l'ajornament obligat del clàssic que s'havia de disputar al Camp Nou el 26 d'octubre i, a petició del comitè, jugar-lo el 18 de desembre. «Rebuda la resolució del Comitè de Competició de la RFEF d'ajornar definitivament el partit al·legant circumstàncies excepcionals, i atès que estableix que els clubs acordin una nova data per a la celebració del partit abans de dilluns, el club proposarà la data del 18 de desembre», va manifestar el Barça. Poc després, el Reial Madrid també va donar el seu vistiplau a aquesta data. «La data proposada per tots dos clubs és la del 18 de desembre», van anunciar en un comunicat.

Competició, després de confirmar l'ajornament del partit per causes de força major, en referència als disturbis esdevinguts a Barcelona i Catalunya en protesta per la sentència del procés i la convocatòria d'una manifestació sobiranista per a dia 26 d'octubre, va demanar a tots dos clubs que, abans de dilluns, proposessin una nova data per al clàssic, sempre amb el Camp Nou com a escenari.

A més, el club blaugrana, que va traslladar aquest dijous al Comitè de Competició de la RFEF la seva negativa a jugar el partit al Santiago Bernabéu -com havia proposat La Lliga-, reitera que la seva voluntat era seguir amb el pla previst. «El desig del club hauria estat jugar el clàssic al Camp Nou el dia 26, tal com estava previst. El club té una confiança absoluta en l'actitud cívica i pacífica de la seva massa social, que sempre s'expressa al Camp Nou de manera exemplar», va subratllar. A més, des del Barça lamenten les «molèsties» que aquest ajornament pugui ocasionar als socis, penyistes i aficionats, i informa que ja ha activat els procediments necessaris per tornar els diners de les entrades adquirides.

Competició no va veure possible invertir l'ordre dels partits que demanava La Lliga, perquè el Reglament General de la RFEF no permet l'intercanvi de dates i únicament contempla la suspensió o l'ajornament. Un cop descartada la sol·licitud de LaLliga, el Comitè va estudiar la sol·licitud també de la patronal d'ajornar el clàssic, i es va pronunciar favorablement a l'entendre que es donen les circumstàncies excepcionals per a això, segons l'article 240.1 del Reglament general de la RFEF.

Tot sembla indicar que amb els dos clubs d'acord en disputar el partit el 18 de desembre, dilluns la Federació acceptarà aquesta proposta. Però la polèmica encara no haurà acabat, ni molt menys, perquè Javier Tebas no acceptarà aquesta data al·legant que hi ha partits de Copa. La intenció de l'organisme seria que el clàssic es jugués el 4 de desembre i estan disposats a arribar, fins i tot, als tribunals per defensar els seus interessos tot i que vagin en contra del que han acordat els clubs.

L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, per la seva banda, no va voler aprofundir massa en l'ajornament del clàssic i encara que va reconèixer que té la seva «preferència» sobre la data de la seva disputa, va afirmar que s'adaptaran al que s'acordi entre els dos clubs o decideixi el Comitè de Competició. «Sé que us interessa aquest tema, però al final el que farem és el que ens diguin. L'important és estar preparats per al partit i que tots estiguin orgullosos quan el juguem. Hi ha molt debat, lògic, però com a entrenador del Reial Madrid jugarem quan ens toqui», va dir ahir en la prèvia del duel contra el Mallorca d'aquesta nit (21.00).