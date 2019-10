El Bàsquet Girona guanya prestigi en la visita a la difícil pista del Villarrobledo

El Bàsquet Girona s'ha apuntat aquest vespre una victòria de prestigi a la pista del Villarrobledo (83-92), un dels teòrics aspirants a lluitar per l'ascens. L'equip d'Àlex Formento ha firmat una actuació molt convincent, amb una exhibició ofensiva liderada pels punts de Víctor Moreno i Albert Sàbat, amb Hester i Dijkstra també rendint a alt nivell. Els gironins es mantenen imbatuts aquesta temporada a LEB Plata, amb un balanç de sis victòries en sis partits.

La igualtat del primer quart (20-20) s'ha allargat fins els últims instants del segon. El Girona, que perdia 38-33, ha fet quatre triples seguits abans del descans (un de Sàbat i tres de Moreno), per capgirar el marcador i marxar als vestidors dominant (38-45). Ja no han tornat a anar més per darrere i fins i tot han arribat a tenir un màxim avantatge de 14 punts (49-63) al tercer quart.

Els locals, però, tot i el potencial del Girona, no han abaixat mai els braços i en el darrer parcial dos triples seguits de Hailey, han acostat el Villarrobledo fins el 74-81 a menys de cinc minuts pel final. L'equip de Formento ha sabut jugar aquest darrer tram del partit amb molta sang freda, amb Hester i Sàbat agafant la responsabilitat. El líder ha demostrat el per què d'aquesta condició.