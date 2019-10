El Llagostera rep per primera vegada la visita del Barça B al Municipal

La derrota contra el Sabadell de la setmana passada va fer mal, sobretot per la manera com va arribar, amb un gol als darrers minuts. Al mateix temps però, aquell resultat ha servit per esperonar un Llagostera ferit després de no puntuar malgrat fer un bon partit contra els vallesans i que avui intentarà fer-ho altre cop al Municipal. El rival d'avui és tot un Barça B carregat de joves jugadors plens de talent, la majoria d'ells internacionals i que tot sovint s'entrenen amb el primer equip al costat dels grans cracs. Serà el primer cop que el filial del Barça s'enfronti visiti el Municipal, perquè els altres duels oficials, quan els dos equips van coincidir a Segona A, s'havien disputat a Palamós. «Tenim moltes ganes de competir i més després d'una derrota», assegura el preparador dels gironins Oriol Alsina.

El tècnic dels gironins destaca la qualitat del rival que avui tindrà al davant. «Té grans individualitats, una qualitat tècnica exquisita i molt bona definició». El Barça B recupera Ludovic Reis i Jorge Cuenca, després de jugar amb les seves seleccions. Alsina subratlla que el Llagostera aquesta tarda haurà de millorar sobretot en l'arribada a l'àrea rival. «Contra el Sabadell vam estar bé en defensa però ens va mancar crear més ocasions. Haurem de tenir més equilibri i també millorar en les accions d'estratègia», assenyala Alsina. Pitu Comadevall, Maymí i Aimar són baixa per lesió al quadre gironí.

De la seva banda, el tècnic del Barça B, Francesc Xavier Garcia Pimienta elogiava ahir el Llagostera alhora que alertava de l'agressivitat que tots els rivals treuen contra ells. «Els rivals saben que contra nosaltres han de ser més agressius. Això és futbol professional i tothom té les seves armes. De vegades el rival ha de mostrar les seves virtut,s que són ser més agressius. Anem a un camp de dimensions molt reduïdes i hi haurà moltes situacions de contacte. Haurem de saber competir igual que ells i tocar la pilota abans», assegura.