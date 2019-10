L'Spar Citylift Girona s'imposa a l'Araski en un bon partit

L'Spar Citylift Girona ha guanyat aquesta tarda a la pista de l'Araski (56-68), en un partit on el conjunt entrenat per Èric Surís no ha volgut deixar la feina per la segona part, com va fer la setmana passada,i ha dominat el marcador des del principi.

Les gironines han arribat a tenir un avantatge màxim de 26 punts (25-51) en el tercer període. Però en l'últim quart, unes locals més endollades i unes visitants més relaxades ha fet que les basques reduissin la diferència als 12 punts finals (56-68). Cal tenir present que l'Uni venia de debutar en l'Eurolliga dimecres a Turquia contra el potent Fenerbahçe, en un duel on les gironines van estar a punt de remuntar (86-82).

El proper partit de l'Spar Citylift Girona serà dijous a la pista del Lió, per tot seguit rebre el diumenge 27 a Fontajau el Campus Promete.