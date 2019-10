L'Uni juga a Vitòria procedent d'Istanbul

El «tour» que està protagonitzant l'Spar Citylift Girona en aquest inici de temporada fa parada aquesta tarda a Vitòria (18.30). L'equip d'Èric Surís hi arriba per visitar l'Araski després d'estar a punt de sorprendre el Fenerbahce dimecres passat a Istanbul en l'estrena de l'Eurolliga. L'expedició va anar dijous directament de Turquia a Barcelona i d'allà cap al País Basc, sense passar per Girona. Avui buscaran el cinquè triomf seguit a la lliga per continuar encapçalant la classificació al costat d'un Perfumerías Avenida que tampoc ha perdut encara cap partit. A l'horitzó Surís ja hi té un altre duel, el de dijous que ve a Lió, per tancar la setmana entrant a Fontajau, diumenge, davant del Campus Promete. Un no parar, vaja.

L'Uni es trobarà a Vitòria un Araski en busca de la seva segona victòria consecutiva per així col·locar-se amb balanç positiu en la classificació. Esclar que les noies de Madelen Urieta tindran davant l'actual campió, que encara no coneix la derrota aquesta temporada a la Lliga Femenina Endesa. L'Spar Citylift Girona aterra a Vitòria amb sensacions positives, després d'haver estat a punt de remuntar al darrer quart un partit molt complicat a la pista del Fenerbahçe. El tècnic gironí no podrà comptar, com és sabut, ni amb Sonja Petrovic, que encara no ha arribat a Girona mentre es recupera d'una petita operació, ni amb la lesionada Núria Martínez.

Pel bàndol basc destaca l'arribada aquest estiu de la base María Asurmendi, procedent del Perfumerías Avenida, en un intent de l'Araski per seguir confirmant el salt de qualitat dels últims anys. En l'anterior jornada van guanyar a la pista del Zamarat (63-65), tot i que a casa encara no hi han guanyat (van caure contra el València). L'Uni arriba al partit després de l'agònica victòria davant del Lugo i de la visita a Istambul.