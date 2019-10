El Barça agafa força a Eibar liderat per la millor versió del trident

El Barcelona va guanyar a Ipurua, amb tres gols del seu trident ofensiu (0-3), i no va tenir gaires problemes per sumar tres punts davant un Eibar que va donar la cara a la primera part. Els primers minuts del partit van ser el contrari d'allò que li agrada a Mendilibar, amb el Barcelona tocant i trencant amb facilitat la línia de pressió avançada de l'Eibar. A poc a poc, els locals es van anar retrobant amb el seu joc, i malgrat no gaudir d'ocasions clares, van aconseguir el seu objectiu de situar el Barcelona al seu camp, amb centrades a l'àrea i jugades a pilota aturada. Sense anar més lluny, Pedro León va tenir una bona ocasió després d'una assistència des de l'esquerra, però el seu xut no va trobar porteria.

El que perdona un equip contra els blaugranes ho acaba pagant, i així va ser abans del primer quart d'hora, amb el gol del francès Antoine Griezmann, que va definir de manera brillant una passada llarga del seu compatriota Clément Lenglet. A l'Eibar va semblar que el cop l'afectava en els següents minuts, encara que aviat va tornar a intentar assetjar l'àrea barcelonista, amb més cor que encert, això sí. El Barcelona necessitava oxigen davant la insistència local, perquè els d'Ipurua seguien a la seva amb internades a l'àrea i molta presència en camp contrari.

Els de Valverde semblaven encomanar-se a l'argentí Leo Messi i a l'uruguaià Luis Suárez amb pilotes entre línies gens senzilles per als atacants, malgrat que incomodaven els locals en les poques vegades en les quals la pilota arribava als seus peus. I en una d'aquestes, la pilota va arribar a les botes del 10, però Dmitrovic va frustrar el que hauria estat un gol de geni a falta d'un quart d'hora per al descans. Poc més abans de la represa, en la qual Nelson Semedo va entrar per Sergi Roberto.

L'Eibar va arrancar la segona meitat amb una pressió asfixiant que feia que el Barcelona no pogués sortir del seu camp amb la comoditat que és habitual. Malgrat tot, una altra genialitat de Messi i Suárez va espantar l'Eibar. Ipurua va haver d'esperar el VAR per tornar a respirar després que el gol de l'uruguaià fos anul·lat per fora de joc. Però amb Messi pel mig no hi ha ensurts, i l'argentí va augmentar la diferència al marcador després d'una jugada dels tres cracs. Pocs minuts després, el trident blaugrana va entrar de nou en acció perquè Luis Suárez va marcar a porta buida després d'una acció de Messi, que havia rebut prèviament de Griezmann.

Els locals no podien fer res més davant la qualitat individual dels culers, però la grada seguia animant malgrat el 0-3, conscient que per a l'Eibar segueix sent una festa jugar en la màxima categoria. Amb el partit sentenciat, el ritme per part dels dos equips es va frenar en l'últim quart d'hora i Valverde va realitzar canvis pensant en la Champions. Messi, però, podia haver ampliat el marcador.