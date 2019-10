El Bordils es queda sense premi en un duel ajustat

El Bordils va marxar amb les butxaques buides de Zamora després de topar amb una derrota (30-28), en un duel igualat que va disputar-se fins a l'últim parcial.

Els gironins van veure's superats per la pressió local, que ben aviat va marcar el ritme del joc. Tot i aconseguir avançar-se al marcador en alguns instants, el Bordils no va poder marcar l'avantatge suficient i això ho va aprofitar el rival per marxar al descans amb el resultat a favor.

Seguint el guió de la primera part, la diferència de gols entre ambdós era mínima i cada vegada que el Zamora es posava per davant dels verd-i-blancs reaccionaven contundentment per retallar distàncies.

Aprofitant l'efectivitat de jugadors com Arnau Palahí o Josep Reixach, que ahir van marcar 6 gols, el Bordils no va poder trencar el partit a partir del 21-20. Sense temps per a més, Montes va ser l'últim en veure porteria amb una diana a falta d'un minut per al xiulet final.