El Girona fa una exhibició del seu potencial

Sis victòries en sis partits i la sensació que la màquina està cada dia més ben afinada. El Bàsquet Girona va demostrar ahir a Villarrobledo per què és el líder invicte del grup est de LEB Plata, tombant un dels aspirants, com els gironins, a l'ascens, amb una exhibició de potencial. Poder ofensiu, amb Víctor Moreno martiritzant els locals amb 25 punts (5/6 triples), ben secundat per Sàbat (18), Hester (16) i Dijkstra (14), i la sensació que si els locals aturaven algun d'aquests jugadors, Formento encara tenia Sevillano (que ahir es va carregar amb tres faltes ja al segon quart), o gent de refresc com Cosialls, Max Esteban, Niang i Costa. Ja ho va intentar, ja, el Villarrobledo, fins i tot perdent de 14 al mig del tercer quart (49-63), però a pesar d'arribar a posar-se 74-81 gràcies a dos triples seguits de Hailey a poc més de quatre minuts pel final, no va aconseguir evitar la derrota.

La igualtat es va mantenir fins poc abans del descans. I això que semblava que qui se n'anava al marcador era l'equip manxec, que amb un triple de Martínez dominava 36-31. Però a partir del 38-33, quatre triples seguits del Girona (un de Sàbat i tres de Moreno), que va endurir la defensa i va bombardejar literalment l'anella local, van permetre als visitants marxar als vestidors amb el partit de cares: (38-45). Ja no van deixar escapar l'avantatge.

Que el tercer quart comencés amb un bàsquet de Hester i un triple més de Moreno (40-50) podia fer pensar que la victòria no trigaria a sentenciar-se, però els gironins van haver d'estar concentrats fins al final. És cert que en aquest tercer parcial van arribar a dominar de 14 (49-63, i en el 58-72 amb què va finalitzar), però l'equip local, que per alguna cosa aspira a pujar després de quedar-se el curs passat a les portes de la LEB Or, no es va rendir. Formento va haver de demanar temps quan el Villarrobledo va situar-se a 6 (68-74) a sis minuts pel final. Aquí, una falta antiesportiva a Dijkstra i una tècnica a l'entrenador local van donar aire al Girona, que va anotar tres tirs lliures i un bàsquet de Hester en la posessió posterior (68-79).

Ni així es va rendir el Villarrobledo, que amb dos triples de Hailey va tornar-se a acostar (74-81) i entrant en un intercanvi de cistelles que, com a mínim, donava als gironins entre set i deu punts de renda. En aquesta recta final de partit va emergir novament la figura de Sàbat, que amb el 78-87 des de la línia de tirs lliures finiquitava el partit.

El proper compromís del líder és dissabte que ve (19.00) a Fontajau contra l'Hospitalet, a qui ja va superar en la Lliga Catalana. Si la progressió de l'equip es manté, l'espectacle, per a l'amant del bàsquet, està assegurat.