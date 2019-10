L'Olot empata sense gols a Badalona

L'Olot ha empatat aquesta tarda davant del Badalona (0-0), en un partit sense gols. Una jornada més, la gran posada en escena dels homes de Raúl Garrido no s'ha reflectit al marcador.

Després de necessitar una bona estona per connectar al partit, l'Olot s'ha mostrat còmode per pressionar al conjunt local. Sobretot a la segona part, els garrotxins han disposat de bones ocasions però no han comptat amb l'encert.