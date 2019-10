Nou triomf de l'Uni en un bon partit a Vitòria

Cinc de cinc. L'Spar Citylift Girona ha començat com un coet en aquest inici de Lliga. Les de Fontajau van aconseguir una còmoda victòria a la pista de l'Araski (56-68), en un partit on les d'Èric Surís van voler deixar clar qui manava des dels primers compassos del partit i refer-se de la derrota en el primer partit de l'Eurolliga a Turquia. No hi va haver ressaca europea.

L'Uni no van voler esperar fins després del descans en començar a agafar avantatge en el marcador, com van fer la setmana passada a Fontajau davant l'Ensino. Ahir, les gironines van posar la directa des dels primers compassos de partit i liderades per una inspirada Elonu -8 punts en el primer període, i que es va enfilar fins als 17 en acabar al partit- van agafar un avantatge de 9 punts al final dels primers deu minuts (9-18).

Les visitants també van saber gaudir de segones oportunitats en caçar 8 rebots ofensius durant la primera meitat, tot i que algun d'aquests segons intents no van ser ben seleccionats. A més, també van saber tancar molt bé el rebot defensiu i van incomodar les rivals en el seu llançament. El rebot i una bona selecció en el tir va ser clau perquè les de Surís marxessin al descans amb un avantatge de 15 punts (19-34). En aquests primers vint minuts, no va donar símptomes de debilitat, ni tampoc les locals van poder estrènyer el marcador. Com a molt, les basques van poder posar-se a 9 punts (17-26).

Un triple de Mendi i una cistella d'Oma va fer que la diferència pugés fins als 20 punts (19-39) i a partir d'aquí va ser tot més fàcil per les de Fontajau que, tot i així, no es van relaxar en defensa. L'Uni va arribar a tenir un avantatge de 26 punts en el tercer quart, però les basques van maquillar una mica aquest marcador amb una cistella de Van de Adel i una incesserària falta de Mendy en el tir forçat de Garcia sobre la botzina. Això va fer que la jugadora local pogués gaudir de tres tirs lliures, dels quals en va anotar dos (29-51).

Surís va haver de demanar després d'un parcial d'11-3 per les locals (40-54) quan s'havien jugat quatre minuts de l'últim període. Un temps mort que no va ser efectiu, però l'avantatge per les visitants era prou ampli perquè les locals només poguessin posar-se a 10 punts quan faltaven vint segons per acabar el matx. Els dos tirs lliures posteriors transformats per Mendi deixarien el marcador en el definitu 56-68.