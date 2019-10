Un penal amarga el Llagostera

El Llagostera va plantar cara ahir a les joves promeses del Barça B. Mostrant a l'afició un dels seus millors partits al Municipal, els homes d'Oriol Alsina van haver de conformar-se amb un empat 1-1, després que Abel Ruiz igualés el marcador des dels onze metres al minut 65 per un rigorós penal de Crespo sobre Riqui Puig. El duel va quedar tacat per la dura entrada de Pasquina sobre la jove figura blaugrana al temps d'afegit, que va ser expulsat en veure la segona targeta groga. I és que la perla del Barça B va abandonar el terreny de joc en llitera amb una lesió de gravetat al turmell.

La primera visita del filial blaugrana al Municipal de Llagostera, que fins ara només s'havia desplaçat fins a Palamós, va ser d'allò més entretinguda. Els d'Alsina ràpidament van crèixer damunt la gespa per ensenyar de quina pasta estan fets. Al minut 8, ja van gaudir d'una falta perillosa davant la frontal de Lucas Viale, que sortia llepant el travesser. El Llagostera pressionava els de García Pimienta obligant-los a treure pilotes de la seva àrea. Se'n van fer un fart. Chumi va aparèixer providencialment per allunyar el perill d'una centrada de Nahuel buscant el cap de Sascha. També ho faria Cuenca. Abans, Marcos va salvar els mobles rectificant amb el peu una errada quan intentava escapçar un xut de Monchu. Arran d'una jugada de servei de banda de Crespo per Gil Muntadas, el Llagostera va avançar-se amb un gol de Sascha. El davanter va liderar en tot moment i feia justícia enviant la pilota al pal amb una centrada de cap. L'acció del porter Iñaki Peña acompanyava l'esfèrica dins la xarxa. Amb la certa tranquil·litat que els generava el gol, els locals van fer patir el Barça B en la línia defensiva fins arribar al descans.

A la represa, Nahuel va veure com se li escapava una ocasió dins l'àrea en fer-se un embolic. El filial blaugrana va respondre millor en la sortida de la pilota, però els d'Alsina aconseguien frenar-los. Sergio Cortés va topar amb la barrera en una falta a la frontal. Aconseguint tancar el Llagostera, un penal rigorós sobre Riqui Puig va igualar la balança amb un gol d'Abel Ruiz que no va perdonar. Al tram final, Pasquina va ser expulsat per la segona groga després d'una falta molt dura sobre Riqui Puig, que marxava lesionat.