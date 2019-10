El Sarrià deixa de ser invicte lluny de casa

Després de la històrica classificació per la tercera ronda de la Copa del Rei, el Sarrià va perdre per primer cop lluny de casa aquesta temporada després de caure a la pista del Teucro (28-23), que es manté a la zona altra de la classificació amb quatre victòries

El conjunt entrenat per Salva Puig en va viure de tots colors durant els seixanta minuts de parit. Als 11 minuts de la primera meitat perdia per quatre gols (7-3), però en 4 minuts es va saber refer i va igualar el partit a 8. Poc després, es va posar per davant el marcador (9-10), cosa que ja havia fet amb el 0-1, i fins arribar al descans el duel va ser igualat fins arribar amb empat a 13 al final dels primers 30 minuts.

Joan Portulàs va ser l'encarregat de marcar els dos primers gols visitants després de la represa, el 13-14 i el 15-15. Però aquí va arribar el moment clau del partit. Pere Aranu va ser exclòs del partit durant 2 minuts, i els gallecs, amb un home més, van fer un parcial de 4-0 del qual els sarrianencs ja no es van recuperar (19-15).

Els blaus ho van intentar de totes les maneres. Després d'aquest parcial a favor dels locals, els visitants van tornar a posar-se a dos (19-17), però seguidament va arribar un altre parcial de 4-0 pels gallecs, amb una exlusió d'Iñaki Gutiérrez entre mig, que ja va ser la sentència pels de Salva Puig (23-17).

Els sis gols de diferència amb els vuit minuts que quedaven de partit eren una llosa molt pesada pels sarrianencs. Van poder retallar la diferència fins a tres gols (25-22). Però amb poc més de tres minuts per jugar la cosa era molt complicada per un Sarrià que va plantar cara fins al final tot i que va acabar perdent per cinc gols diferència (28-23).