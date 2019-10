La Cursa del carrer Nou es disputarà el 24 de novembre

El diumenge 24 de novembre serà la nova data de celebració de la 41a Cursa Popular del Carrer Nou 2019. Dijous passat, l'associació Girona Centre Eix Comercial, d'acord amb l'Ajuntament, va haver d'ajornar l'esdeveniment previst pel passat diumenge per motius de mobilitat i seguretat. No obstant això, tant l'associació de comerciants com totes les entitats implicades en l'organització de la prova confien en mantenir una alta participació.

Tots els participants rebran un correu de l'organització comunicant la nova data. Les inscripcions fetes anteriorment seran vàlides per a la nova convocatòria, i en el cas que un inscrit no pugui tornar a participar, se li retornaran els diners. Si la inscripció s'ha fet per Internet, se li abonaran. Si la inscripció s'ha fet presencialment, la persona inscrita haurà d'anar a la taula de l'organització quan s'obrin altra vegada les inscripcions presencials al carrer Nou la setmana del 18 de novembre. Al mateix temps que se li abonarà la inscripció, haurà de tornar el xip i la samarreta.

Les inscripcions per Internet continuen obertes i les presencials es podran fer al carrer Nou el dijous 21 de novembre, de les 17.00 a les 20.00 hores, i divendres 22 i dissabte 23 de novembre, de les 10.00 a les 14.00 hores, i de les 17.00 a les 20.00 hores. Les inscripcions a les curses infantils i a la milla urbana es poden fer a la botiga Interesport Akilia del carrer Figuerola.

L'esdeveniment mantindrà les diferents proves: les curses estrella de 10 i 5 km, les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i les curses infantils de caràcter no competitiu, per a grups d'1 a 7 anys i de 8 a 10 anys. Les curses dels 10 i 5 km inclouran també la variant de la cursa d'empresa. Així mateix es conserven les categories de participació per grups o escoles. La plaça Josep Pla serà el lloc d'entrega dels premis de la cursa de 10km i del trofeu honorífic Antoni Juliol i de les activitats de cloenda pensades per amenitzar la festa.