El Peralada troba el camí encadenant el tercer triomf

El Peralada ja carbura. Després d'un inici dur amb una plantilla completament nova, sembla que els xampanyers han trobat el camí. Els homes d'Albert Carbó van confirmar-ho ahir aconseguint el tercer triomf consecutiu contra el San Cristóbal (2-0) amb un doblet de l'ex del Llagostera, Marc Medina. El davanter va avançar als locals al minut 79 i feia justícia marcant el segon en l'afegit per deixar el seu equip a mitja taula amb 13 punts.

Traient profit del seu bon moment, els de Carbó van anar per feina. La intenistat del partit va elevar-se immediatament contra un San Cristóbal que també hi tenia coses a dir. Sobretot, en defensa. Carles Puig va treure'l de polleguera col·locant pilotes a l'àrea per als seus companys.

A la represa, el Peralada va anar a buscar l'encert que necessitava a l'última rematada. En una jugada de pissarra, Medina va superar el porter Lledó després d'engaltar una pilota de córner centrada per Ritxi. El gol va donar empenta als locals, que van insistir fins a sentenciar el duel. Després d'un intent de l'ebrenc Víctor Bertomeu, Medina va aconseguir el doblet amb una gran diana de vaselina.