El Barça signa la pau amb l'Atlètic per Griezmann a canvi de 15 milions

El FC Barcelona ha pagat 15 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per rubricar la pau al voltant del polèmic fitxatge del francès Antoine Griezmann i també per obtenir drets de tempteig sobre cinc jugadors matalassers, entre ells Saúl Ñíguez i Josema Giménez, segons informa aquest dimarts el diari 'el Mundo'.

D'acord amb la versió en línia del diari, l'entitat culer hauria signat "un acord confidencial" amb l'Atlètic perquè "no surtin a la llum els correus electrònics que obren en el seu poder i que acrediten que el Barça va negociar il·legalment amb el jugador ", quan aquest encara era davanter del club madrileny.

Esteban Urreiztieta, sotsdirector d' 'El Mundo' i coautor de la notícia, va descriure que aquest acord entre blaugranes i matalassers s'havia aconseguit gràcies a "un contracte guardat amb el més gran dels sigils" i "en plena guerra entre els dos clubs", tal com va assegurar al programa 'el Gran partido de COPE'.

De la mateixa manera, Urreiztieta va afirmar que el Barça s'havia reservat "el dret de tempteig sobre dos titulars" per al 'Cholo' Simeone. Això entraria en escena "si l'Atlètic de Madrid rep una oferta per Saúl o per Giménez, en el cas que ells dos vulguin sortir". I igualment ha assenyalat que estarien sota aquestes condicions altres tres jugadors de categories inferiors, tots ells internacionals Sub-20 i Sub-18.