Un «sí, vull» veient el Palamós

Durant el descans del darrer partit del Palamós al Nou Estadi, contra el Sabadell Nord (1-1), es va produir a tribuna, i per sorpresa, una petició de matrimoni que va tenir de protagonistes dos socis del degà. Els aficionats havien aplaudit el gol de Toni Rossell, però ignoraven que els esperava una celebració diferent, tant o més eufòrica, que va venir provocada pel «sí, vull» de la Gemma Xicoira cap a en Dani Colomer.

El futur matrimoni es va comprometre a les grades de l'estadi. De cop i volta en Dani, com marquen els cànons, es va agenollar, li va entregar l'anell i a partir d'aquí tot va anar rodat: saltirons de la Gemma, rialles, abraçades i petons enmig dels aplaudiments del públic. El degà els va donar l'enhorabona i va recordar-los que necessita nous abonats i que els nadons no paguen. I com va sorgir la idea?, doncs Colomer explica que «sabia que havia de fer alguna cosa especial i amb públic i com que gairebé tota la meva vida he estat al camp del Palamós, era fàcil». «Hi ha molta gent que fa la petició en llocs emblemàtics, doncs jo ho vaig fer a l'estadi del meu club», afegeix.

En aquests casos, el factor sorpresa és important i, per això, el futur marit explica que la seva parella «no sabia res, sí que li va resultar estrany que vinguessin les seves amigues a l'estadi perquè no havien vingut mai, però no s'ho esperava»; res va espatllar la sorpresa i a la mitja part va arribar el moment clau, immortalitzat en fotos i fins i tot un vídeo que ha penjat el club. «Ella al·lucina perquè no es pensava que li demanaria matrimoni a l'estadi ni aquell dia», diu el nuvi. L'enllaç encara no té data, però serà l'any que ve, explica Dani Colomer, que comenta que «a casa som quatre germans i, com que m'agrada molt la mainada, m'agradaria tenir-ne i fer-los socis del Palamós».



El club de la seva vida

La vinculació d'ell amb el Palamós ve de lluny i s'hi ha involucrat en molts aspectes i facetes. Per exemple, explica que «he estat deu anys amb la Penya Sport, he fet d'entrenador de futbol base, he col·laborat com a comentarista dels partits a Ràdio Palamós... crec que em falta fer de jardiner i de president, que seria la meva il·lusió». Un somni, el de ser el màxim mandatari del degà, que Colomer confia a fer realitat, i d'això n'està segur, algun dia.

Una vegada obtingut el sí de la Gemma, la parella, amb els amics, van celebrar-ho amb una copa de cava al bar de l'estadi. «I la segona part va transcórrer entre nervis, abraçades, i la veritat és que no vam estar gens pendents del partit», que va acabar empatat a un. La reacció del club va ser molt bona: «La directiva és com la meva família, jo ja els vaig advertir que faria una cosa així i la gent del carrer ens ha saludat i felicitat des d'aleshores quan ens veu».