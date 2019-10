El Llagostera es retrobarà dissabte a Andorra amb Ratti, Moussa i Jorquera

Després de dos exigents partits seguits a casa (Sabadell i Barça B) on el Llagostera només ha pogut sumar un punt, aquest dissabte arriba un nou test de nivell per a l'equip d'Oriol Alsina. A Andorra, a l'estadi Prada de Moles d'Encamp, l'equip impulsat per Gerard Piqué, que en un estiu ha passat de Primera Catalana al segon lloc de la classificació del grup III de Segona B, serà un bon examen per als gironins. El duel, a més, presenta altres atractius, com el retrobament amb dos exjugadors, el porter Nico Ratti i l'extrem Moussa Sidibé, i amb l'exentrenador de porters Albert Jorquera, ara ajudant de Gabri a la banqueta de l'equip del Principat, repetint el tàndem que ja van fer al Sion i al Barça juvenil. Piqué va reclutar els dos exfutbolistes del Barça el desembre passat quan va adquirir el club andorrà, i malgrat que aleshores es trobava molt lluny de l'ascens, amb els reforços que van incorporar van assolir el salt a Tercera uns mesos després. El descens administratiu del Reus deixava una plaça vacant a la categoria de bronze, que Piqué va adquirir per 452.000 euros, amb la idea de dur l'Andorra al futbol professional pel camí més ràpid possible.

Jorquera, exporter del Barça i del Girona, va ser integrant del cos tècnic del Llagostera la temporada 2014/15, la primera de l'equip blaugrana a Segona A. Hi va romandre un any, fins que l'agost de 2015 va desvincular-se'n per afrontar nous reptes professionals. Aquest projecte era dirigir amb Gabri el juvenil del Barça. I més tard va venir l'aventura al futbol suís, amb el Sion. Uns mesos després que aquesta s'acabés, el desembre passat, va arribar la trucada de Gerard Piqué. Volia Gabri i Jorquera a la banqueta del seu Andorra per començar a escalar categories. I als dos exblaugranes no els van caure els anells per baixar fins a Primera Catalana.

Un dels primers reforços que van arribar a l'equip al gener d'aquest any va ser a la porteria. L'escollit era l'argentí amb nacionalitat italiana Nico Ratti, a qui Jorquera coneixia bé de l'etapa al Llagostera. Ratti ja havia jugat en una anterior etapa a l'Andorra i en el moment de recuperar-lo militava al Sant Julià. Va arribar al Llagostera el 2012, procedent del juvenil del Numància. Primer va estar al filial i quan va fer el salt al primer equip bàsicament era a l'ombra de Moragón, primer, i René, que va ser el titular en els dos anys a Segona A. A Ratti se'l recorda sobretot per les seves brillant intervencions en una eliminatòria de Copa al camp del Saragossa (1-2), precisament ara fa quatre anys.

Moussa Sidibé, per la seva banda, només va estar un any al Llagostera, el curs passat, i es va convertir en una de les peces clau de l'ascens a Segona B. Alsina el va reclutar de l'Algesires i aquest estiu, tot i tenir contracte en vigor, va acabar traspassat a l'Andorra, que hi va mostrar molt d'interès. Gabri i Jorquera tenen a la plantilla dos jugadors més amb passat al Peralada (Pachón, cedit pel Girona, i Moha Keita). I també Adrià Vilanova, fill de l'exjugador del Figueres i extècnic del Barça, Tito Vilanova.