Raül Agné és el nou entrenador del Còrdova

L'exentrenador del Girona Raül Agné s'ha convertit aquest vespre en el nou tècnic del Còrdova, de Segona B. Agné ha firmat per aquesta temporada, més una altra d'opcional en cas d'ascens a Segona A, el gran objectiu que persegueix el club. Amb ell d'entrenador el Girona va pujar a la categoria de plata el juny de 2008.

Nascut a Mequinensa el 24 de maig de 1970 i format a la base del Saragossa, la seva carrera futbolística el va dur a les comarques gironines, per defensar els colors del Figueres, el Girona i el Palamós. Com a entrenador, Agné té 15 anys d'experiència a les banquetes. Va passar per equips com el Peralada o el Palamós abans de signar pel Girona, conjunt al qual va aconseguir ascendir a Segona Divisió. D'aquí va marxar al Recreativo de Huelva abans de tornar a Montilivi. També ha passat per clubs com el Cadis, Tenerife i el Reial Saragossa. A més, també ha entrenat al Nei Mongol Zhongyou de la segona divisió xinesa.

El cos tècnic el completen l'exjugador del Còrdova, el Figueres i el Girona, i exentrenador del Peralada i l'Olot Arnau Sala, i Toni Masferrer, com a preparador físic. Agné relleva en el càrrec Enrique Martín Monreal, expreparador entre d'altres de l'Osasuna i el Nàstic, que va ser destituït després de perdre diumenge a Cartagena per 2-0. El Còrdova és vuitè, amb 13 punts, del grup IV de Segona B, a 7 del líder, el Cartagena, però a només dos del Marbella, quart, que tanca les posicions de "play-off".

A la plantilla del Còrdova hi ha un parell d'exjugadors del Girona, el porter Isaac Becerra i el central Chus Herrero, i un del Llagostera, Juanto Ortuño. L'equip està fet per recuperar la categoria que van perdre la temporada passada però de moment els resultats no han acompanyat.