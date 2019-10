«Venim a explicar les històries del bàsquet femení de què mai es parla»

És compatible ser mare i jugar en àmbit professional? Com s'afronta el moment de la retirada? I una lesió important? Hi ha jugadores de Lliga Femenina-1 que treballen? Com són les condicions a Lliga Femenina-2? D'on es pot treure temps per estudiar? «Venim a explicar les històries del bàsquet femení de les quals mai es parla i, encara menys, se'ls dona importància; volem parlar de persones i del que ens passa més enllà de les victòries, dels resultats de les jugades», aquesta és la finalitat de Las Sixtersis el canal de YouTube posat en marxa per les jugadores que fa més temporades que són a la plantilla de l'Spar Citylift Girona. Rosó Buch (Mataró, 1992) i Helena Oma (Terrassa, 1996) van arribar a Fontajau l'estiu del 2006 i, amb l'ajuda d'un caràcter extravertit que les permet «tenir amigues i conèixer jugadores en tots els equips de la Lliga i també a Lliga Femenina», s'han proposat donar visibilitat a, segons explica Buch, «moltes situacions que tenim les jugadores i que segurament molta gent que segueix els nostres partits desconeix, a diferència del que passa, per exemple, en el món del futbol, on hi ha molta informació sobre el que envolta els jugadors».

Companyes de pis a Girona, i d'habitació en els desplaçaments de l'equip, Buch i Oma han optat per explicar-se a través d'un canal de YouTube convençudes de les possibilitats d'arribar a molta gent a través de les xarxes socials. «Veure'ns agrada a la gent, poden observar com vivim en la realitat, el dia a dia dels desplaçaments i com les diferents jugadores anirant parlant de cada tema», explica Oma, mentre que Rosó Buch recorda com dissabte passat, a Vitòria, quan encara ni havien penjat el segon vídeo, «ja hi havia un nen al pavelló amb un cartell de Las Sixtersis, ens va fer molta il·lusió». Tornant de Vitòria, les dues jugadores de l'Uni van penjar el seu segon vídeo, on, bàsicament, explicaven com havia anat el primer viatge europeu de la temporada amb l'estrena a l'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe, «una de les pistes més mítiques d'Europa». Però, com recalca Oma, «encara que a la gent li faci molta gràcia el tema dels viatges», hi ha molts més temes a tractar. I en el primer vídeo del canal, aprofitant la presència de tots els equips de la lliga a l'Open Day de Saragossa, les dues varen convèncer diferents jugadores de la Lliga perquè anessin explicant el que podrà anar trobant la gent al canal. Començant per l'escorta barcelonina, ara a l'Ensino Lugo, Ainhoa López parlant sobre «la importància de la psicologia en el bàsquet» fins a Marta Montoliu i Gala Mestres, les dues del Zamarat, preguntant-se mútament «d'on treuen les hores per estudiar», passant per Adaora Elonu i Laia Palau avançant el tema de «com és la guiri de l'equip» o, del Cadí La Seu Yurena Díaz, preguntant a la gironina Geo Bahí per «com s'han de preparar les jugadores durant l'estiu». També Vilaró i Cazorla, de l'Avenida, sobre «com afrontar el moment de la retirada» o Julia Reisingerova i Irene Gari del València analitzant si «més clubs grans han d'apostar pel bàsquet femení».

Treballar i ser mare jugant

Pel vestíbul de l'hotel dels equips a Saragossa varen anar passant representants de tots els equips de la Lliga obrint línies de debat que, segons prometen Buch i Oma, totes tindran el seu espai en els vídeos de Las Sixtersis. «Totes les jugadores estan molt receptives i els sembla bé que parlem d'aquests temes, cada setmana en farem un», corrobora Buch; mentre Oma deixa clar que tampoc evitaran temés més controvertits com les «diferències econòmiques amb l'esport masculí» amb jugadores, sobretot a Lliga Femenina-2, però també a LF-1, han de treballar al mateix temps que juguen a bàsquet en una realitat apuntada per la pivot de l'Araski Umi Diallo en el vídeo gravat a l'Open Day.

«La temporada passada al Sant Adrià hi havia moltes jugadores que treballaven i ara hem de veure si aquest any hi ha algun equip on també passa; no és tan estrany, abans teníem aquí la Laura Roig, que tenia uns horaris durs, i jo també he jugat i conec la Lliga Femenina-2 que és una realitat diferent», diu Buch, que, com Oma, tampoc obviaran temes com la maternitat en plena carrera. «És una situació complicada i interessant, jo tinc l'exemple de Toch (Sarr), que té tres fills», respon la base del Guipúscoa Lara González, quan en el vídeo la seva companya Joy Edwards li pregunta sobre la maternitat. A Girona, Rosó Buch i Helena Oma tenen l'exemple de la seva nova companya, Tina Andusic, però mirant han vist que «n'hi ha més a banda de la Tina o Sarr, cinc o sis a la Lliga, en parlarem en un dels vídeos, segur».