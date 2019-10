«Fem un bàsquet divertit, guanyem, i cada cop ve més gent a Fontajau»

Encara té el canell calent, després dels 25 punts de dissabte?

(Somriu) Penso que vam fer un bon partit a Villarrobledo, i en l'àmbit personal sí que és veritat que va ser un d'aquells dies que en atac et surt tot. Estic content perquè era una pista difícil i ells també van fer un bon partit. Nosaltres encara més, i per això vam aconseguir la victòria.

És el seu millor partit?

D'aquesta temporada segur que sí, tot i que també n'he fet d'altres de bons.

Per què li ha de servir aquesta etapa a Girona?

Per seguir creixent com a jugador, anar millorant i que això també ajudi l'equip. I que tot plegat serveixi per impulsar-nos. La temporada passada va ser difícil. A ningú li agrada perdre (ell jugava al CB Tormes, de LEB Plata, que va baixar de categoria) i va ser molt dur. Quan em va arribar la proposta del Girona vaig estar molt content, perquè més o menys coneixia el projecte, vaig parlar amb l'Àlex (Formento) i de seguida em vaig adonar que era una gran oportunitat venir aquí.

Girona ha de servir-li d'aparador per arribar a l'elit?

No penso més enllà. Venir aquí, com li deia, és una bona oportunitat. Estic centrat a aprofitar bé aquesta temporada, en un bon lloc, i a partir d'aquí mirar a dalt.

Què més pot fer l'equip per engrescar l'afició de Girona?

Penso que cada vegada ve més gent a veure'ns a Fontajau, estem guanyant partits, i al final això sempre ajuda. A més proposem un bàsquet divertit, agraït de veure per l'espectador, solem jugar a molts punts... o sigui que segur que cada vegada serem molts més. El nostre atac està basat en una bona defensa. Si aconseguim que el rival anoti poc, ens permet córrer a l'atac i tenir més opcions.

Al vestidor en parlen de pujar a la LEB Or?

Com diu el tòpic, anem partit a partit. Parlem dels objectius a partir d'una millora personal que ajudi l'equip a sumar. Al vestidor hi ha molt talent. Quan vaig arribar ja sabia que s'havia configurat una bona plantilla. Alguns jugadors ja els coneixia i estic content per estar envoltat de tants bons jugadors. Això et fa a tu també més bo. A Hester, per exemple, no el coneixia, sabia que havia estat a Plata fa un temps amb el Tarragona, però no l'havia vist jugar. I la veritat em sembla un jugador espectacular, que marca diferències gràcies al seu físic.

Recorda el debut a l'ACB amb el Fuenlabrada?

Sí, aquestes coses no s'obliden. Va ser contra el Gipúscoa (el 30 de gener de 2016) jugant sis segons la mateixa setmana que havia fet 18 anys. Aquella temporada hi havia hagut lesions al primer equip i jo estava en dinàmica amb ells. Em vaig formar al Fuenlabrada des d'infantils i al final era un més. Aquell dia l'entrenador, Jota Cuspinera, amb el partit resolt, em va donar l'oportunitat.

Es veia al bàsquet d'elit?

Al final vaig jugar tres partits a l'ACB, i tampoc van ser gaires minuts. Vaig valorar l'oportunitat d'estar amb ells en aquell moment. En el meu cas sempre he tocat de peus a terra i sabia que era allà per donar un cop de mà, i que encara no havia aconseguit res. Ho vaig viure com un premi per tastar el lloc on volia estar.

També era un habitual a les seleccions de base.

Sí, però si tu penses que tens possibilitats, més enllà de debutar a l'ACB o anar a les seleccions, el que has de fer és no deixar de creure-hi mai, vagin com vagin les coses. Al final anar a la selecció ho marquen molts factors, i el debut a l'ACB, igual.

Costa després fer un parell de passes enrere?

Al final tot són etapes. Tu estàs on et toca en cada moment. Ara estic content i agraït d'estar aquí. Has de jugar on tens l'oportunitat i demostrar que pots estar en aquella categoria, i si ho fas bé, mirar d'escalar-ne una altra. Per jugar a l'ACB s'han d'ajuntar molts factors i jo el que he de fer és seguir millorant cada dia i fer bé la meva feina.

Havia pensat provar fortuna fora d'Espanya?

No, ara per ara no m'atrau. Potser en un altre moment de la meva carrera m'ho podria plantejar. De moment les opcions que he tingut per jugar a Espanya m'han agradat i aquest és el camí.

L'objectiu és tornar a l'ACB per quedar-s'hi?

Sí, qualsevol jugador a qui li ho pregunti li dirà que el seu objectiu és jugar a la màxima categoria. Ara estic en un bon lloc. A Girona hi estic content, amb l'equip, el club, la ciutat, els companys...

Quan era petit, recorda haver vist jugar Marc Gasol a Fuenlabrada?

No, la veritat és que no. Tampoc em sona haver vist ni el Casademont Girona ni l'Akasvayu. Sé que Girona havia tingut un equip ACB durant molts anys però que per un tema o per l'altre el club va desaparèixer i que fa uns anys en Marc va crear aquest nou projecte.

Veu ambient de bàsquet?

Sí, la veritat és que sí. Girona és una ciutat de bàsquet i es nota. La prova més clara és l'Uni i tota la gent que les va a veure, i la repercussió que tenen a la ciutat. I nosaltres també tenim cada cop més gent i més interès per l'equip.

Qui era el seu ídol?

De petit em fixava molt en Juan Carlos Navarro, sempre m'havia agradat molt.

Era del Barça?

Mai he sigut gaire seguidor del futbol, la veritat, o sigui que no m'hi he fixat mai en això. Vaig arribar molt petit al Fuenlabrada, i no hi he prestat atenció. De futbol pràcticament no en veig mai. M'agrada més veure l'ACB, tot i que no soc gran fan de cap equip.

Com anava d'Alcorcón a Fuenlabrada a entrenar?

De petit em duien els meus pares a la sortida de l'escola. Hi ha uns 20 minuts. Quan vaig ser més gran agafava jo el metro. Va ser una etapa molt maca. Els anys de pedrera són els millors. M'havien d'estar una mica a sobre amb els estudis però al final vaig tirar endavant les dues coses i ara estic fent INEF a distància.

Tot i que no li agrada el futbol, diumenge anirà al Girona-Alcorcón?

No ho crec, sé que venen a jugar aquí però aquest cap de setmana ve la meva xicota i em sembla que no podré. A veure si dissabte contra l'Hospitalet li podem dedicar un altre bon partit i victòria.